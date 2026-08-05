Les revenus des cartes graphiques d'AMD sont en chute libre.

La forte demande en puissance de calcul pour l'IA a permis à AMD de plus que doubler son chiffre d'affaires lié aux centres de données. Au cours de son dernier trimestre fiscal, ce chiffre a atteint un record de 6,7 milliards de dollars, contre 5,8 milliards au trimestre précédent et 3,2 milliards un an plus tôt, soit une croissance de 107 %. Par ailleurs, lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs, la PDG d'AMD, Lisa Su, a déclaré que l'entreprise s'attend à ce que le chiffre d'affaires des centres de données fasse plus que doubler d'ici 2027.
Parallèlement, la division jeux vidéo a affiché des résultats décevants. Son chiffre d'affaires a chuté de 31 % sur un an, à 779 millions de dollars. Cette baisse s'explique par la hausse des prix et les pénuries de composants, qui ont pesé sur les ventes des Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 5 et Steam Deck. Selon Lisa Su, les revenus issus des cartes graphiques pour jeux vidéo ont également reculé sur un an, la hausse du coût des composants dans l'ensemble du secteur ayant entraîné une augmentation des prix des cartes graphiques et un affaiblissement de la demande des consommateurs. Dans le même temps, le chiffre d'affaires cumulé des divisions ordinateurs personnels et solutions de jeu a progressé de 6 % sur un an. La division Client, responsable des processeurs Ryzen pour appareils grand public, a quant à elle enregistré une croissance de 23 %, portée par une forte demande pour ces processeurs. Cette situation était toutefois prévisible pour l'ensemble des divisions.
Parallèlement, la division jeux vidéo a affiché des résultats décevants. Son chiffre d'affaires a chuté de 31 % sur un an, à 779 millions de dollars. Cette baisse s'explique par la hausse des prix et les pénuries de composants, qui ont pesé sur les ventes des Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 5 et Steam Deck. Selon Lisa Su, les revenus issus des cartes graphiques pour jeux vidéo ont également reculé sur un an, la hausse du coût des composants dans l'ensemble du secteur ayant entraîné une augmentation des prix des cartes graphiques et un affaiblissement de la demande des consommateurs. Dans le même temps, le chiffre d'affaires cumulé des divisions ordinateurs personnels et solutions de jeu a progressé de 6 % sur un an. La division Client, responsable des processeurs Ryzen pour appareils grand public, a quant à elle enregistré une croissance de 23 %, portée par une forte demande pour ces processeurs. Cette situation était toutefois prévisible pour l'ensemble des divisions.
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