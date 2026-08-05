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Apple va créer un presse-papiers commun entre iPhone et Windows.
Publié le: 05/08/2026 @ 16:46:57: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleApple développe actuellement une nouvelle fonctionnalité permettant de copier des données entre iPhones et ordinateurs Windows. Les utilisateurs pourront ainsi copier du texte, des images et d'autres contenus d'un appareil à l'autre. Ce développement fait suite à la demande de Microsoft d'ouvrir l'accès à sa technologie de presse-papiers universel. Actuellement, cette fonctionnalité permet uniquement le partage du contenu du presse-papiers entre appareils de l'écosystème Apple, notamment les Macs, iPhones, iPads et Vision Pro. Ces changements sont liés aux exigences du Digital Markets Act, qui autorise les développeurs et les organismes gouvernementaux à imposer aux principales plateformes numériques la compatibilité avec les solutions tierces.

Cette loi a déjà contraint Apple à étendre la compatibilité de ses appareils avec les accessoires d'autres fabricants. Au sein de l'Union européenne, l'entreprise a ajouté la prise en charge des notifications, du jumelage rapide à proximité et du réglage automatique du volume à un plus grand nombre de montres connectées et de casques sans fil. Par conséquent, Microsoft a adressé une demande officielle à Apple, arguant que les restrictions actuelles d'iOS empêchent les développeurs tiers d'implémenter une synchronisation complète du presse-papiers entre les iPhones et les ordinateurs Windows. Selon Microsoft, ces restrictions empêchent les applications de transférer automatiquement le contenu du presse-papiers entre les appareils en arrière-plan.
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