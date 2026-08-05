Google Assistant fermera ses portes le 4 septembre : Gemini prendra sa place sur Android.

La date est fixée au 4 septembre 2026 : à partir de ce jour, Google Assistant disparaîtra progressivement des smartphones, tablettes et appareils connectés. Google a envoyé un courriel aux utilisateurs confirmant l’arrêt officiel du service, avec une phrase sans équivoque : Google Assistant est abandonné et Gemini devient le nouvel assistant par défaut sur Android. La suppression peut prendre quelques semaines avant d'être effective pour tous les utilisateurs, mais une fois terminée, il n'y aura pas de retour en arrière : l' option « Passer à l'Assistant Google » de l'application Gemini, encore présente aujourd'hui, sera définitivement supprimée. Le démantèlement avait déjà été annoncé pour fin 2025, puis reporté à 2026 : il a désormais enfin une date précise.
Outre les smartphones et tablettes Android, cette suppression concerne également les montres connectées Wear OS , les casques audio et les véhicules équipés d'Android Auto piloté par smartphone . Rassurez-vous, les utilisateurs de voitures intégrant les services Google peuvent être rassurés : l'Assistant Google continuera de fonctionner après le 4 septembre, du moins pour le moment. Sont également exclus de cette suppression progressive les appareils Google TV et Google Home , sur lesquels Gemini arrivera, mais sans date confirmée. En réalité, Gemini a déjà surpassé Assistant dans presque tous les domaines importants pour l'utilisateur moyen, et le maintien des deux systèmes en parallèle n'avait plus de sens. Reste à savoir si les utilisateurs d'Assistant sur Wear OS retrouveront la même fluidité dans Gemini, étant donné que les montres connectées Google disposent de ressources matérielles plus limitées qu'un smartphone.
Outre les smartphones et tablettes Android, cette suppression concerne également les montres connectées Wear OS , les casques audio et les véhicules équipés d'Android Auto piloté par smartphone . Rassurez-vous, les utilisateurs de voitures intégrant les services Google peuvent être rassurés : l'Assistant Google continuera de fonctionner après le 4 septembre, du moins pour le moment. Sont également exclus de cette suppression progressive les appareils Google TV et Google Home , sur lesquels Gemini arrivera, mais sans date confirmée. En réalité, Gemini a déjà surpassé Assistant dans presque tous les domaines importants pour l'utilisateur moyen, et le maintien des deux systèmes en parallèle n'avait plus de sens. Reste à savoir si les utilisateurs d'Assistant sur Wear OS retrouveront la même fluidité dans Gemini, étant donné que les montres connectées Google disposent de ressources matérielles plus limitées qu'un smartphone.
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