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Netflix arrive enfin en 4K sur Chrome pour Windows
Publié le: 05/08/2026 @ 14:49:27: Par Nic007 Dans "Vidéo"
VidéoCeux qui regardent Netflix en 4K sur PC ont toujours dû composer avec une limitation agaçante : le navigateur utilisé n’était pas Chrome, mais Microsoft Edge sous Windows ou Safari sous Mac. L’une de ces restrictions semble enfin avoir été levée, du moins en partie. Selon X , Netflix prend désormais en charge la lecture 4K sur Google Chrome sous Windows, à partir de la version 117 du navigateur. Ce changement discret, sans annonce officielle, sera sans aucun doute apprécié des utilisateurs réguliers de Chrome. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez rien de particulier à faire sur votre navigateur : si Chrome est à jour, la fonctionnalité devrait déjà être activée. En revanche, la configuration matérielle requise est loin d'être simple. Pour débloquer la 4K sur Netflix dans Chrome, il vous faut :

- Windows 11 mis à jour vers la dernière version disponible.
- Un abonnement Netflix Premium avec Ultra HD inclus
- Carte graphique compatible : NVIDIA GeForce GTX 1050 ou supérieure, AMD Radeon RX 400 ou supérieure, ou processeurs Intel ou AMD compatibles.
- Extensions vidéo HEVC de Microsoft installées (dans certains cas)
- Un moniteur 4K , et si vous utilisez un écran externe, celui-ci doit être compatible HDCP 2.2.
- Paramètres de lecture Netflix réglés sur Auto ou Haute qualité

Autrement dit, il ne suffit pas d'avoir un PC récent : chaque maillon de la chaîne doit être au bon endroit. Il convient également de noter une limitation importante : ce changement ne concerne que Windows . Sur macOS, Chrome continue de limiter sa résolution à 1080p , et pour regarder Netflix en 4K sur un Mac, il faut toujours utiliser Safari . Rien de nouveau de ce côté-là, du moins pour l’instant. Cela dit, pour ceux qui utilisent Windows et qui paient déjà pour le forfait Premium, il s'agit d'une mise à jour bienvenue : enfin, la qualité maximale est accessible sans avoir à changer de navigateur en pleine soirée.
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