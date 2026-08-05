Android Auto et CarPlay arrivent aussi sur les bateaux : oui, vous avez bien lu

Jusqu'à présent, Android Auto et CarPlay étaient l'apanage des véhicules routiers (leurs noms sont d'ailleurs révélateurs). Cette distinction est sur le point de disparaître : MasterCraft Boat Holdings a annoncé que ses futurs bateaux pontons Crest et Balise seront équipés de série d'Android Auto et de CarPlay. C'est une première pour un bateau. L'information concerne les modèles 2027 des gammes « Conquest » et « Caribbean » , qui seront équipés d'écrans compatibles intégrés. MasterCraft revendique la première place en tant que constructeur à proposer CarPlay et Android Auto avec navigation intégrée sur l'eau , et pour une fois, cette affirmation semble se confirmer. Le système de navigation embarqué est créé en partenariat avec Savvy Navvy , une application conçue spécifiquement pour les navigateurs : elle offre des cartes marines, un routage intelligent, le trafic maritime en temps réel et toutes les informations de navigation typiques telles que l’ETA, la vitesse et la distance restante, exactement comme Google Maps dans votre voiture. Toute personne qui achète un Crest ou un Balise 2027 bénéficiera également d'un accès gratuit à Savvy Navvy Premium .
Une fonctionnalité très pratique est la planification à domicile : l’itinéraire que vous avez programmé sur votre téléphone s’affichera sur l’écran du bateau dès votre embarquement. Une fois à bord, vous pourrez également basculer entre les vues jour, nuit et satellite . Les propriétaires de bateaux actuels n'ont pas besoin de faire de mise à niveau : Savvy Navvy est disponible sur Android Auto et CarPlay dans le monde entier et fonctionne avec n'importe quel écran compatible, y compris les écrans de seconde monte installés sur les bateaux plus anciens. L'idée est pertinente : proposer une interface familière comme Android Auto hors du contexte automobile facilite la prise en main et simplifie la navigation pour les utilisateurs non experts. Reste à voir si d'autres constructeurs suivront cet exemple.
Une fonctionnalité très pratique est la planification à domicile : l’itinéraire que vous avez programmé sur votre téléphone s’affichera sur l’écran du bateau dès votre embarquement. Une fois à bord, vous pourrez également basculer entre les vues jour, nuit et satellite . Les propriétaires de bateaux actuels n'ont pas besoin de faire de mise à niveau : Savvy Navvy est disponible sur Android Auto et CarPlay dans le monde entier et fonctionne avec n'importe quel écran compatible, y compris les écrans de seconde monte installés sur les bateaux plus anciens. L'idée est pertinente : proposer une interface familière comme Android Auto hors du contexte automobile facilite la prise en main et simplifie la navigation pour les utilisateurs non experts. Reste à voir si d'autres constructeurs suivront cet exemple.
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