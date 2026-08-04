Chrome vous déconnecte de votre compte sans raison : un bug que Google n’a pas encore identifié.

Publié le: 05/08/2026 @ 14:47:32: Par Nic007 Dans "Navigateurs"
Si vous vous êtes retrouvé déconnecté de Google Chrome sans raison apparente ces derniers mois, vous n'êtes pas seul. Un bug affecte le navigateur de bureau de Google depuis quelque temps, déconnectant aléatoirement les utilisateurs de leurs comptes. 9to5Google a recueilli des témoignages, confirmant que deux membres de sa rédaction l'ont également constaté. Mais le plus drôle, c'est que ça m'est arrivé aussi quelques minutes avant la publication de cet article ! Ce problème ne concerne que la version de bureau de Chrome ; les applications mobiles ne semblent pas affectées. Perdre sa session Chrome est loin d'être anodin, car la connexion à son compte Google permet de synchroniser son historique, ses favoris et ses mots de passe sur tous ses appareils. Ce qui rend ce bug particulièrement frustrant, c'est son imprévisibilité totale : certaines personnes sont déconnectées toutes les quelques heures, d'autres une fois par semaine.
Dans le cas précis rapporté par 9to5Google, le problème semble survenir lorsqu'on a plus de trois comptes Google associés au même profil Chrome (cinq dans mon cas). Mais ce n'est pas une règle : les signalements disséminés sur Internet ne présentent pas de schéma clair, ce qui rend la reproduction systématique du problème difficile. Il s'agit d' un bug silencieux classique : de nombreux signalements, aucune cause connue, et Google n'a pas encore reconnu officiellement le problème. Si vous le rencontrez, Chrome est un navigateur que Google met à jour fréquemment ; un correctif devrait donc arriver bientôt, peut-être même sans annonce officielle.
Dans le cas précis rapporté par 9to5Google, le problème semble survenir lorsqu'on a plus de trois comptes Google associés au même profil Chrome (cinq dans mon cas). Mais ce n'est pas une règle : les signalements disséminés sur Internet ne présentent pas de schéma clair, ce qui rend la reproduction systématique du problème difficile. Il s'agit d' un bug silencieux classique : de nombreux signalements, aucune cause connue, et Google n'a pas encore reconnu officiellement le problème. Si vous le rencontrez, Chrome est un navigateur que Google met à jour fréquemment ; un correctif devrait donc arriver bientôt, peut-être même sans annonce officielle.
Liens
Lien (0 Clics)
Plus d'actualités dans cette catégorie
31-07NavigateursGoogle utilise l'IA pour traquer les bugs de Chrome : plus de vulnérabilités découvertes en un mois qu'en deux ans.
10-07NavigateursDuckDuckGo a ajouté une fonctionnalité permettant de bloquer la plupart des publicités YouTube
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité