Spotify sur Android plante et ralentit : un bug impossible à corriger

Si vous avez constaté un comportement étrange de Spotify sur Android ces dernières semaines, le problème ne vient pas de votre téléphone. L'application rencontre des problèmes sur un nombre croissant d'appareils, et Spotify en est conscient et a ouvert un fil de discussion officiel pour suivre la situation. Les symptômes signalés par les utilisateurs sur Reddit sont assez clairs : des temps de chargement de plus en plus longs , une interface qui se fige lors de la navigation dans les playlists et les listes d’artistes, et surtout, une lecture en arrière-plan qui s’interrompt sans raison apparente. Un utilisateur possédant un Galaxy S21 FE a décrit comment le problème s’est progressivement aggravé au cours du mois dernier, mais il ne s’agit pas d’un cas isolé concernant un appareil d’entrée de gamme ou ancien : les problèmes affectent aussi bien les téléphones de milieu de gamme que les fleurons Android . Par ailleurs, les utilisateurs de Spotify sur iOS ou PC ne signalent aucun problème similaire. Vider le cache ou réinstaller l'application ne résout le problème que temporairement pour certains utilisateurs.
Des rumeurs circulent selon lesquelles les ajouts récents de fonctionnalités, tels que le mode Running et les caches de téléchargement de plus en plus volumineux, exercent une pression sur la gestion de la mémoire du client Android. Nous avons déjà observé un phénomène similaire avec d'autres applications : l'ajout incessant de nouvelles fonctionnalités sans optimisation adéquate finit par ralentir l'application sur les appareils les plus utilisés. Android Authority a contacté Spotify pour savoir si une estimation du délai de résolution du problème était disponible, mais aucune réponse concrète n'a été reçue à ce jour. Sachant que Spotify est en concurrence avec YouTube Music et Apple Music , laisser la qualité d'écoute de base se dégrader n'est pas une stratégie judicieuse.
Des rumeurs circulent selon lesquelles les ajouts récents de fonctionnalités, tels que le mode Running et les caches de téléchargement de plus en plus volumineux, exercent une pression sur la gestion de la mémoire du client Android. Nous avons déjà observé un phénomène similaire avec d'autres applications : l'ajout incessant de nouvelles fonctionnalités sans optimisation adéquate finit par ralentir l'application sur les appareils les plus utilisés. Android Authority a contacté Spotify pour savoir si une estimation du délai de résolution du problème était disponible, mais aucune réponse concrète n'a été reçue à ce jour. Sachant que Spotify est en concurrence avec YouTube Music et Apple Music , laisser la qualité d'écoute de base se dégrader n'est pas une stratégie judicieuse.
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