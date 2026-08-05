 Se connecter 
 Se connecter 
        
Spotify sur Android plante et ralentit : un bug impossible à corriger
Publié le: 05/08/2026 @ 14:46:31: Par Nic007 Dans "Musique"
MusiqueSi vous avez constaté un comportement étrange de Spotify sur Android ces dernières semaines, le problème ne vient pas de votre téléphone. L'application rencontre des problèmes sur un nombre croissant d'appareils, et Spotify en est conscient et a ouvert un fil de discussion officiel pour suivre la situation. Les symptômes signalés par les utilisateurs sur Reddit sont assez clairs : des temps de chargement de plus en plus longs , une interface qui se fige lors de la navigation dans les playlists et les listes d’artistes, et surtout, une lecture en arrière-plan qui s’interrompt sans raison apparente. Un utilisateur possédant un Galaxy S21 FE a décrit comment le problème s’est progressivement aggravé au cours du mois dernier, mais il ne s’agit pas d’un cas isolé concernant un appareil d’entrée de gamme ou ancien : les problèmes affectent aussi bien les téléphones de milieu de gamme que les fleurons Android . Par ailleurs, les utilisateurs de Spotify sur iOS ou PC ne signalent aucun problème similaire. Vider le cache ou réinstaller l'application ne résout le problème que temporairement pour certains utilisateurs.

Des rumeurs circulent selon lesquelles les ajouts récents de fonctionnalités, tels que le mode Running et les caches de téléchargement de plus en plus volumineux, exercent une pression sur la gestion de la mémoire du client Android. Nous avons déjà observé un phénomène similaire avec d'autres applications : l'ajout incessant de nouvelles fonctionnalités sans optimisation adéquate finit par ralentir l'application sur les appareils les plus utilisés. Android Authority a contacté Spotify pour savoir si une estimation du délai de résolution du problème était disponible, mais aucune réponse concrète n'a été reçue à ce jour. Sachant que Spotify est en concurrence avec YouTube Music et Apple Music , laisser la qualité d'écoute de base se dégrader n'est pas une stratégie judicieuse.
Chrome vous déconnecte de votre compte ... »« Microsoft explique pourquoi Windows 11 r...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 13-07MusiqueSpotify met à jour Release Radar : des filtres sont désormais disponibles pour contrôler le contenu de votre playlist.
 17-06MusiqueSpotify va supprimer les connexions par nom d'utilisateur à partir du 1er septembre 2026
 29-05MusiqueYouTube se transforme en Spotify, mais en version intelligente
 21-05MusiqueSpotify lance le badge « Vérifié » pour les podcasts : qu’est-ce que c’est et qui peut l’obtenir ?
 13-05MusiqueSpotify lance des comptes enfants sur son offre gratuite : ce qu’ils (ne peuvent pas) faire
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Réseaux et Télécom
Edpnet
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
  Actualités - Archives
 Android05-08
Google Assistant fermera ses portes le 4 septembre : Gemini prendra sa place sur Android.
 Vidéo05-08
Netflix arrive enfin en 4K sur Chrome pour Windows
 Logiciels05-08
Android Auto et CarPlay arrivent aussi sur les bateaux : oui, vous avez bien lu
 Navigateurs05-08
Chrome vous déconnecte de votre compte sans raison : un bug que Google n’a pas encore identifié.
 Musique05-08
Spotify sur Android plante et ralentit : un bug impossible à corriger
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page