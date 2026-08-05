Microsoft explique pourquoi Windows 11 ressemble encore à Windows d'il y a des années.

Bien que Windows 11 ait subi de nombreux changements visuels depuis son lancement, certains des outils système les plus importants restent quasiment identiques à ceux de Windows 10, voire de Windows 7. Pendant des années, les utilisateurs se sont demandés pourquoi le Panneau de configuration, l'Explorateur de fichiers et l'Éditeur du Registre n'avaient pas bénéficié d'une refonte complète. Un employé de Microsoft a expliqué que ce n'était pas par manque de volonté, mais plutôt par la nécessité de maintenir la compatibilité avec un grand nombre d'applications, de pilotes et autres composants anciens. Marcus Ash, vice-président de la conception et de la recherche chez Microsoft, a admis lors d'une interview pour le podcast Windows Central que modifier ces éléments du système est bien plus complexe qu'il n'y paraît, car chaque modification doit être conçue de manière à ne pas perturber les logiciels anciens ni à priver les utilisateurs de fonctionnalités qu'ils utilisent depuis des années. Ash a également souligné que la compatibilité avec les anciens logiciels demeure l'un des principaux atouts de Windows, et que Microsoft n'a aucune intention d'y renoncer, même au prix de mises à jour visuelles plus lentes. Pour de nombreux utilisateurs, la stabilité du système prime sur une interface modernisée.
L'entreprise assure également que le système continuera d'être amélioré et que les outils système ultérieurs bénéficieront d'une interface plus moderne, tout en conservant les fonctionnalités existantes et la compatibilité avec les solutions existantes. Cela s'applique également à l'Éditeur du Registre, qui demeure l'un des outils les plus importants pour les utilisateurs et les administrateurs système. Microsoft étudie actuellement des solutions pour le moderniser sans perturber son fonctionnement actuel. Marcus Ash a également expliqué que, lors de la modification de certains éléments, les concepteurs analysent l'ensemble du parcours utilisateur, et non des boîtes de dialogue individuelles, en utilisant les données d'utilisation, la télémétrie et les commentaires de la communauté pour déterminer quels éléments nécessitent le plus d'attention.
Dans le même temps, Microsoft continue de travailler à l'amélioration des performances de Windows 11, annonçant notamment des optimisations qui réduisent l'utilisation de la RAM, en particulier sur les ordinateurs équipés de 8 Go de RAM. Microsoft modifie son approche depuis quelque temps, en tenant compte des retours de la communauté et en mettant en œuvre les changements qu'elle suggère. Non seulement le système est plus performant qu'auparavant, mais divers éléments ont également été modifiés ou améliorés. Cependant, le succès total est encore loin d'être atteint.
L'entreprise assure également que le système continuera d'être amélioré et que les outils système ultérieurs bénéficieront d'une interface plus moderne, tout en conservant les fonctionnalités existantes et la compatibilité avec les solutions existantes. Cela s'applique également à l'Éditeur du Registre, qui demeure l'un des outils les plus importants pour les utilisateurs et les administrateurs système. Microsoft étudie actuellement des solutions pour le moderniser sans perturber son fonctionnement actuel. Marcus Ash a également expliqué que, lors de la modification de certains éléments, les concepteurs analysent l'ensemble du parcours utilisateur, et non des boîtes de dialogue individuelles, en utilisant les données d'utilisation, la télémétrie et les commentaires de la communauté pour déterminer quels éléments nécessitent le plus d'attention.
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