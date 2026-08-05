Apple se retrouve une nouvelle fois en conflit avec les autorités russes

L'autorité antitrust du pays a ouvert une enquête officielle contre la firme américaine, le fabricant d'iPhone n'ayant pas respecté l'obligation d'installer l'application de messagerie d'État MAX et la boutique d'applications russe RuStore sur ses appareils. Cette affaire constitue une nouvelle étape dans le différend qui oppose Apple et Moscou depuis plusieurs années au sujet des règles de fonctionnement des logiciels sur les appareils vendus en Russie. Le conflit trouve son origine dans une loi adoptée en 2019 qui oblige les fabricants de smartphones et de tablettes à proposer des applications locales lors de la vente de leurs appareils sur le marché russe. Après l'entrée en vigueur de cette loi en 2021, Apple a développé une solution affichant une liste d'applications russes recommandées lors de la configuration initiale de l'iPhone, au lieu de les installer automatiquement.
La situation a changé après le début de l'invasion russe de l'Ukraine en 2022, lorsqu'Apple a cessé de vendre ses produits en Russie, a mis fin à l'exportation d'appareils vers ce pays et a retiré les applications RT News et Sputnik News de l'App Store en dehors de la Russie. Quelques mois plus tard, les applications de la société russe VK ont également disparu, ce qu'Apple a justifié par les sanctions existantes. L'année dernière, la réglementation russe a été étendue et, depuis lors, tous les nouveaux smartphones et tablettes vendus dans le pays doivent proposer l'application de messagerie MAX, tandis que l'exigence de RuStore couvrait également les appareils Apple, mais le fabricant de l'iPhone n'a pas mis en œuvre ces changements. Les tensions se sont à nouveau exacerbées en juin dernier lorsqu'Apple a retiré l'application de messagerie MAX de l'App Store russe, puis d'autres applications VK, invoquant la nécessité de se conformer aux sanctions internationales.
Le Service fédéral antimonopole russe a alors ordonné à l'entreprise de supprimer, avant le 15 juillet, les mesures qualifiées de discrimination à l'encontre des logiciels nationaux. Cependant, selon les informations disponibles, Apple ne s'est que partiellement conformée à cette demande en autorisant l'installation du moteur de recherche russe dans iOS 26.6, sans pour autant respecter ses obligations concernant la messagerie MAX et la boutique RuStore. Apple acceptait autrefois des compromis concernant la présentation des applications locales lors de la configuration de l'appareil, mais les exigences actuelles vont beaucoup plus loin et incluent la présence obligatoire de services spécifiques.
La situation a changé après le début de l'invasion russe de l'Ukraine en 2022, lorsqu'Apple a cessé de vendre ses produits en Russie, a mis fin à l'exportation d'appareils vers ce pays et a retiré les applications RT News et Sputnik News de l'App Store en dehors de la Russie. Quelques mois plus tard, les applications de la société russe VK ont également disparu, ce qu'Apple a justifié par les sanctions existantes. L'année dernière, la réglementation russe a été étendue et, depuis lors, tous les nouveaux smartphones et tablettes vendus dans le pays doivent proposer l'application de messagerie MAX, tandis que l'exigence de RuStore couvrait également les appareils Apple, mais le fabricant de l'iPhone n'a pas mis en œuvre ces changements. Les tensions se sont à nouveau exacerbées en juin dernier lorsqu'Apple a retiré l'application de messagerie MAX de l'App Store russe, puis d'autres applications VK, invoquant la nécessité de se conformer aux sanctions internationales.
Le Service fédéral antimonopole russe a alors ordonné à l'entreprise de supprimer, avant le 15 juillet, les mesures qualifiées de discrimination à l'encontre des logiciels nationaux. Cependant, selon les informations disponibles, Apple ne s'est que partiellement conformée à cette demande en autorisant l'installation du moteur de recherche russe dans iOS 26.6, sans pour autant respecter ses obligations concernant la messagerie MAX et la boutique RuStore. Apple acceptait autrefois des compromis concernant la présentation des applications locales lors de la configuration de l'appareil, mais les exigences actuelles vont beaucoup plus loin et incluent la présence obligatoire de services spécifiques.
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