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Mafia: The Old Country - Premier aperÃ§u du gameplay de l'extension Homme d'honneur
PubliÃ© le: 04/08/2026 @ 18:21:37: Par Nic007 Dans "Jeux VidÃ©os"
Jeux VidÃ©os2K et Hangar 13 viennent de dÃ©voiler un premier aperÃ§u du gameplay de l'extension Homme d'honneur de Mafia: The Old Country, qui sera disponible dÃ¨s la semaine prochaine, le 14 aoÃ»t, sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam. Cette annonce inclut une nouvelle vidÃ©o de gameplay ainsi que de nombreuses informations sur l'extension, partagÃ©es dans un billet de blog de Josh Zammit, directeur du design chez Hangar 13. L'extension Homme d'honneur propose deux nouveaux chapitres narratifs qui se dÃ©roulent durant les premiers moments d'Enzo Favara au service de la famille criminelle Torrisi. Enzo fera Ã©quipe avec le respectÃ© mafioso Ennio Salieri, bien connu des fans de la saga comme Ã©tant le Don du tout premier jeu Mafia. Les joueurs dÃ©couvriront ainsi un aperÃ§u d'un Salieri plus jeune, avant son Ã©migration et son ascension vers le pouvoir en AmÃ©rique. L'extension Homme d'honneur comprend Ã©galement du nouveau contenu pour le mode Circulation libre, dans lequel les joueurs pourront accomplir des dÃ©fis et des missions confiÃ©s par Salieri en personne, incluant des courses, des combats et des sÃ©quences d'infiltration. Les dÃ©fis de Salieri proposent un niveau de difficultÃ© supÃ©rieur ainsi que des types de missions inÃ©dits. Les joueurs pourront aussi dÃ©bloquer de nouvelles tenues, des vÃ©hicules et des montures, mais aussi de puissantes armes et des breloques.

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