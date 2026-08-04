Tomb Raider : Legacy of Atlantis - Des énigmes complexes et des pièges redoutables

Publié le: 04/08/2026 @ 18:19:08: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Amazon Game Studios et Crystal Dynamics viennent de publier le cinquième épisode de leur mini-série documentaire sur la création de « Tomb Raider : Legacy of Atlantis », une magnifique réinterprétation de la première aventure de Lara Croft, sortie en 1996. « Quel genre de défi continue de vous préoccuper longtemps après l'avoir résolu ? » Cet épisode explore comment les équipes de Crystal Dynamics et Flying Wild Hog ont réinventé les énigmes principales du jeu original pour un public moderne. Il s'intéresse également à la manière dont les développeurs ont combiné conception de niveaux et création d'univers pour concevoir les énigmes les plus complexes et les pièges les plus redoutables pour les missions de Lara.
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