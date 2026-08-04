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Disney+ rétablit la 4K en Europe, mais sans HDR et pas sur tous les appareils.
Publié le: 04/08/2026 @ 17:42:26: Par Nic007 Dans "Vidéo"
VidéoIl y a quelques jours, Disney+ a retiré la 4K en Europe sans prévenir ses abonnés, suite à une décision de justice contestant l'utilisation d'un brevet lié au HEVC , le codec de compression vidéo utilisé pour le streaming haute résolution. Ce retrait a posé un problème majeur, notamment pour les abonnés ayant souscrit à l'offre Premium pour bénéficier de la 4K et du Dolby Atmos, qui se sont retrouvés à payer sans obtenir les services inclus. Disney a expliqué la situation comme suit : « Suite à une récente décision de justice, nous avons adopté une technologie alternative pour permettre la prise en charge de la 4K UHD et du HDR et avons commencé à rétablir la compatibilité 4K UHD sur Disney+. Il se peut donc que la 4K UHD soit indisponible sur certains appareils. Nous sommes conscients des désagréments que cela peut occasionner et nous nous efforçons d’augmenter le nombre d’appareils compatibles 4K UHD et de rétablir le HDR au plus vite. » La 4K fait son retour , mais pas pour tous et pas immédiatement. Surtout, le HDR n'est toujours pas au programme , sans date précise pour son retour. Disney le traite comme un problème distinct, ce qui signifie que vous aurez peut-être accès à la 4K pendant un certain temps, mais sans la plage dynamique étendue qui la distingue véritablement de la HD.

On ignore quelle technologie alternative Disney adopte. Le scénario le plus probable est le passage au codec AV1 , une alternative moderne au HEVC déjà prise en charge matériellement par de nombreux appareils récents, mais aucune confirmation officielle n'a encore été faite. Une autre possibilité est que Disney ait simplement modifié l'implémentation du HEVC pour contourner le brevet contesté. Le principal problème réside dans la compatibilité : la solution adoptée ne fonctionne pas sur tous les appareils. En particulier, les anciennes plateformes Google TV et Android TV pourraient être exclues de la 4K pendant un certain temps. Disney affirme travailler à l'amélioration de la compatibilité, mais ne donne aucun délai. En résumé, la situation s'améliore, mais reste loin d'être normale. Les abonnés à l'offre Premium se retrouvent avec un service partiellement rétabli, sans HDR, et avec le risque que leur appareil ne soit pas encore compatible. Payer plus pour moins est une formule qui vieillit mal, et Disney gagnerait à accélérer le processus.
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