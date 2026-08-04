Winlator transforme votre ancien smartphone Android en mini PC pour les jeux Windows.

Vous avez un vieux smartphone Android qui prend la poussière dans un tiroir ? Avant de le recycler en caméra de surveillance ou en réveil, il existe une alternative bien plus intéressante : le transformer en mini-PC capable d'exécuter des programmes et des jeux Windows en local, sans streaming, sans cloud gaming, ni même sans PC externe. C'est Winlator, un projet open source qui suscite un intérêt croissant au sein de la communauté, qui rend tout cela possible . Il ne s'agit pas d'émulation classique, et la différence est considérable. Winlator utilise Wine pour exécuter des applications Windows sans installer le système d'exploitation Microsoft , ainsi que Box86 et Box64 pour traduire dynamiquement les instructions x86/x64 dans un format compréhensible par les puces ARM des smartphones. Pour le rendu graphique, des outils comme DXVK et VKD3D convertissent les appels DirectX en API Vulkan. Le résultat est une approche bien plus efficace que les anciens émulateurs comme Bochs ou Limbo, qui simulaient l'intégralité du matériel PC et offraient des performances quasi inutilisables.
Winlator n'est pas disponible sur le Google Play Store et doit être installé manuellement en téléchargeant le fichier APK depuis le dépôt GitHub du projet . Cette pratique est courante pour les projets open source de ce type. La configuration requise n'est pas excessive, mais le matériel est un facteur important : les développeurs recommandent les appareils équipés de processeurs Qualcomm Snapdragon et de GPU Adreno , qui tirent pleinement parti des pilotes graphiques Turnip. Au moins 6 Go de RAM constituent un bon point de départ, tandis qu'un Snapdragon de dernière génération améliorera considérablement les performances. Les puces MediaTek et Exynos fonctionnent, mais la compatibilité avec certains jeux peut être moindre. Après l'installation, vous devez créer un conteneur , un environnement virtuel dans lequel les applications Windows s'exécuteront. Les principales options de configuration sont :
- Résolution recommandée de 960×544 pixels pour un équilibre optimal entre qualité et performance
- Pilote graphique Turnip pour les GPU Adreno, ou VirGL pour les autres.
- Interfaces DirectX : WinD3D pour une compatibilité maximale, DXVK pour de meilleures performances avec les jeux DirectX 9/10/11, VKD3D pour Direct3D 12 et l’interface dédiée CNC DDraw pour certains classiques comme la série Command & Conquer.
Pour une expérience optimale, il est recommandé de connecter un clavier et une souris Bluetooth ou une manette compatible. Les meilleurs résultats sont obtenus avec les jeux 2D et les titres 3D d'il y a quelques années . D'après les tests de la communauté et XDA Developers, des jeux comme Hollow Knight, Deus Ex, F.E.A.R. et Dead Space (2008) atteignent une fluidité optimale. Sur les smartphones équipés du Snapdragon 8 Gen 3 , il est possible d'atteindre 60 images par seconde sur certains titres bien configurés. Les productions plus récentes comme Just Cause 2 ou Disco Elysium nécessitent un matériel très puissant et ne garantissent pas toujours une expérience satisfaisante. Il existe cependant deux limitations importantes à prendre en compte. Premièrement, la compatibilité n'est pas universelle et dépend de la version de Wine, des pilotes graphiques, des API DirectX requises, voire du processeur de votre smartphone. Il est souvent nécessaire d'essayer différentes configurations avant de trouver la bonne. Deuxièmement, Winlator ne garantit pas la compatibilité avec les jeux utilisant un système de gestion des droits numériques (DRM), un système anti-triche ou nécessitant une connexion Internet permanente , comme ceux distribués via Steam ou l'Epic Games Store. La plateforme la plus adaptée est GOG , qui distribue des jeux sans DRM pouvant être installés simplement en copiant les fichiers dans le conteneur.
Winlator n'est pas un outil pour jouer aux derniers jeux AAA, mais il illustre les progrès considérables réalisés par le matériel mobile : redonner vie à un vieux smartphone grâce à un catalogue de jeux PC classiques est désormais une réelle possibilité, et non plus une simple expérience de laboratoire.
Winlator n'est pas disponible sur le Google Play Store et doit être installé manuellement en téléchargeant le fichier APK depuis le dépôt GitHub du projet . Cette pratique est courante pour les projets open source de ce type. La configuration requise n'est pas excessive, mais le matériel est un facteur important : les développeurs recommandent les appareils équipés de processeurs Qualcomm Snapdragon et de GPU Adreno , qui tirent pleinement parti des pilotes graphiques Turnip. Au moins 6 Go de RAM constituent un bon point de départ, tandis qu'un Snapdragon de dernière génération améliorera considérablement les performances. Les puces MediaTek et Exynos fonctionnent, mais la compatibilité avec certains jeux peut être moindre. Après l'installation, vous devez créer un conteneur , un environnement virtuel dans lequel les applications Windows s'exécuteront. Les principales options de configuration sont :
- Résolution recommandée de 960×544 pixels pour un équilibre optimal entre qualité et performance
- Pilote graphique Turnip pour les GPU Adreno, ou VirGL pour les autres.
- Interfaces DirectX : WinD3D pour une compatibilité maximale, DXVK pour de meilleures performances avec les jeux DirectX 9/10/11, VKD3D pour Direct3D 12 et l’interface dédiée CNC DDraw pour certains classiques comme la série Command & Conquer.
Pour une expérience optimale, il est recommandé de connecter un clavier et une souris Bluetooth ou une manette compatible. Les meilleurs résultats sont obtenus avec les jeux 2D et les titres 3D d'il y a quelques années . D'après les tests de la communauté et XDA Developers, des jeux comme Hollow Knight, Deus Ex, F.E.A.R. et Dead Space (2008) atteignent une fluidité optimale. Sur les smartphones équipés du Snapdragon 8 Gen 3 , il est possible d'atteindre 60 images par seconde sur certains titres bien configurés. Les productions plus récentes comme Just Cause 2 ou Disco Elysium nécessitent un matériel très puissant et ne garantissent pas toujours une expérience satisfaisante. Il existe cependant deux limitations importantes à prendre en compte. Premièrement, la compatibilité n'est pas universelle et dépend de la version de Wine, des pilotes graphiques, des API DirectX requises, voire du processeur de votre smartphone. Il est souvent nécessaire d'essayer différentes configurations avant de trouver la bonne. Deuxièmement, Winlator ne garantit pas la compatibilité avec les jeux utilisant un système de gestion des droits numériques (DRM), un système anti-triche ou nécessitant une connexion Internet permanente , comme ceux distribués via Steam ou l'Epic Games Store. La plateforme la plus adaptée est GOG , qui distribue des jeux sans DRM pouvant être installés simplement en copiant les fichiers dans le conteneur.
Winlator n'est pas un outil pour jouer aux derniers jeux AAA, mais il illustre les progrès considérables réalisés par le matériel mobile : redonner vie à un vieux smartphone grâce à un catalogue de jeux PC classiques est désormais une réelle possibilité, et non plus une simple expérience de laboratoire.
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