Samsung et Prime Video lancent HDR10+ ADVANCED

La norme HDR continue d'évoluer, et cette fois-ci, c'est Samsung et Prime Video qui franchissent une étape importante . Les deux géants ont annoncé une collaboration qui permettra d'intégrer la norme HDR10+ ADVANCED au contenu du service de streaming dès août 2026 , faisant ainsi de Prime Video le premier service au monde à prendre en charge cette nouvelle norme. Le lancement sera initialement réservé à la gamme de téléviseurs Samsung 2026 ; ne vous attendez donc pas à le voir disponible sur tous les appareils immédiatement. Il est important de comprendre ce qui le différencie réellement du HDR10+ que nous connaissons déjà, car il ne s'agit pas d'une simple mise à jour marketing. HDR10+ ADVANCED introduit deux nouvelles fonctionnalités conçues pour tirer parti des capacités des panneaux de dernière génération, ceux offrant une luminosité maximale toujours plus élevée et une gestion des couleurs plus sophistiquée.
La première, appelée Luminosité globale améliorée , utilise des métadonnées statistiques avancées pour optimiser la luminosité sur toute la gamme tonale, avec une cartographie tonale basée sur l'IA qui préserve les détails dans les scènes sombres et améliore le rendu des images à contraste élevé, comme les images de sport ou d'action. La seconde est le lissage intelligent des mouvements : elle utilise des métadonnées scène par scène pour adapter dynamiquement le traitement des mouvements, dans le but de préserver le naturel du cinéma tout en offrant une plus grande fluidité dans les séquences plus rapides. Il convient de noter une limitation : le HDR10+ ADVANCED est incompatible avec le mode Cinéaste, qui désactive tout traitement supplémentaire afin de préserver la vision originale du réalisateur. Ce choix, techniquement compréhensible, crée néanmoins une légère contradiction : la norme promet de préserver l’intention créative, mais elle est incompatible avec un mode conçu spécifiquement à cet effet. La compatibilité sera progressivement étendue aux futurs produits compatibles , mais pour l'instant, ceux qui ne possèdent pas de téléviseur Samsung 2026 devront patienter.
La première, appelée Luminosité globale améliorée , utilise des métadonnées statistiques avancées pour optimiser la luminosité sur toute la gamme tonale, avec une cartographie tonale basée sur l'IA qui préserve les détails dans les scènes sombres et améliore le rendu des images à contraste élevé, comme les images de sport ou d'action. La seconde est le lissage intelligent des mouvements : elle utilise des métadonnées scène par scène pour adapter dynamiquement le traitement des mouvements, dans le but de préserver le naturel du cinéma tout en offrant une plus grande fluidité dans les séquences plus rapides. Il convient de noter une limitation : le HDR10+ ADVANCED est incompatible avec le mode Cinéaste, qui désactive tout traitement supplémentaire afin de préserver la vision originale du réalisateur. Ce choix, techniquement compréhensible, crée néanmoins une légère contradiction : la norme promet de préserver l’intention créative, mais elle est incompatible avec un mode conçu spécifiquement à cet effet. La compatibilité sera progressivement étendue aux futurs produits compatibles , mais pour l'instant, ceux qui ne possèdent pas de téléviseur Samsung 2026 devront patienter.
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