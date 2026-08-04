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L'iPhone Air 2 sera doté de 12 Go de RAM.
Publié le: 04/08/2026 @ 14:40:29: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleL'analyste Jeff Pu a révélé des détails sur l'iPhone Air de deuxième génération, dont la sortie est prévue début 2021. L'appareil sera équipé d'une nouvelle puce Apple A20 Pro gravée en 2 nanomètres (technologie TSMC), d'une puce modem 5G C2, d'un contrôleur sans fil N2 (Wi-Fi 7 et Bluetooth 6), d'une puce Dynamic Island plus compacte, d'un double capteur photo arrière avec un module ultra grand-angle de 48 mégapixels, d'un écran de 6,5 pouces, de 12 Go de RAM et d'une caméra frontale de 18 mégapixels. Jeff Pu a déjà partagé des informations fiables concernant les produits Apple.
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