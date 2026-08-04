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Apple fait face à une pénurie de MacBook Air
Publié le: 04/08/2026 @ 00:25:13: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleLa hausse du prix de la mémoire vive (DRAM) a finalement contraint Apple à augmenter les tarifs de ses ordinateurs Mac, mais l'avantage résidait dans la disponibilité de différents modèles. Malheureusement, le pire scénario pour la firme de Cupertino semble s'être réalisé : selon des sources internes, le MacBook Air fait face à une grave pénurie. En attendant de résoudre le problème, Apple se concentre sur la vente d'un maximum de MacBook Pro 14 pouces d'entrée de gamme équipés du processeur M5 afin de libérer de l'espace pour une future mise à niveau avec la puce M6. Sans l'arrivée du MacBook Neo, le MacBook Air serait resté l'ordinateur portable le plus populaire d'Apple.

Cependant, ce modèle pourrait même ne plus être le deuxième Mac le plus populaire. Selon des journalistes, Apple tente de sécuriser ses approvisionnements en mémoire auprès de fabricants chinois afin de rétablir les délais de livraison, mais il semble que cela ne suffira pas à sauver les acheteurs potentiels. De plus, les ordinateurs portables équipés de mémoire chinoise seront très probablement vendus uniquement en Chine. C'est problématique, car le fabricant souhaite clairement vendre un maximum d'ordinateurs et maximiser ses profits, mais comme les utilisateurs ne peuvent pas se permettre l'appareil, même à un prix relativement élevé, cela pénalise les ventes du géant de Cupertino. Et bientôt, ce problème pourrait également toucher d'autres ordinateurs portables, car la mémoire devient de plus en plus rare chaque mois.
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