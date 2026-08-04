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Les joueurs n'achètent pas de DDR4, même si elle est moins chère que la DDR5.
Publié le: 04/08/2026 @ 00:24:54: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielAlors que les mémoires RAM DDR4 et DDR5 affichent actuellement des prix très élevés, les plateformes DDR5 sont généralement plus chères en raison d'une demande accrue. Cependant, des données de vente récentes révèlent une tendance intéressante. Malgré les efforts des fabricants pour augmenter la production de plateformes DDR4, il semble que les utilisateurs ne soient pas disposés à revenir à cette norme de mémoire. Depuis octobre dernier, les prix des kits DDR5 ont explosé, incitant de nombreux fabricants à remettre la plateforme DDR4 sur le marché. Les kits DDR5 se vendent actuellement environ cinq fois plus cher qu'il y a un an. Les kits DDR4 ont également connu une hausse de prix significative, mais leur coût reste nettement inférieur à celui de la DDR5.

Cela permet non seulement de réduire les coûts globaux, mais aussi de réaliser des économies pour les utilisateurs soucieux de leur budget, car les cartes mères compatibles DDR4 sont moins chères. Malgré cela, les statistiques de vente révèlent un comportement intéressant des consommateurs. Selon les détaillants, la majorité des utilisateurs privilégient toujours les plateformes modernes basées sur la DDR5, ce qui laisse la DDR4 avec moins de 10 % de parts de marché. Les ventes de cartes mères en juillet 2026 montrent que plus de 90 % des acheteurs ont choisi des modèles compatibles DDR5, tandis que les cartes mères DDR4 ne représentaient que 9,5 %. La plateforme AMD AM4 la plus populaire reste la carte mère B550, mais elle est largement devancée par les modèles B650 et B850 de la série AMD AM5.
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