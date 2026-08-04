Xbox pourrait dévoiler un service de conversion de disques en numérique en août.

Windows Central rapporte que Microsoft pourrait dévoiler son service de conversion de jeux physiques en jeux numériques, nom de code Positron, dès août 2026. Selon cet article, l'entreprise travaille actuellement sur les derniers détails avant l'annonce officielle. Toutefois, Microsoft n'a encore fait aucune confirmation. Positron permettra aux utilisateurs de transférer des jeux Xbox compatibles depuis des supports physiques vers leur compte Microsoft sous forme de licences numériques. Pour ce faire, les joueurs devront insérer un disque compatible, installer le jeu et le lancer. La licence numérique sera alors créditée sur leur compte Microsoft. Actuellement, tous les jeux Xbox 360, Xbox One et Xbox Series ne sont pas compatibles. L'étendue du service dépend notamment des accords de licence conclus avec les éditeurs. Si un jeu est également compatible avec Xbox Play Anywhere, la version PC sera liée au compte Microsoft après activation.
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