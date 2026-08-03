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Test Denshattack! (PS5) - Un train pas comme les autres.
Publié le: 03/08/2026 @ 15:58:48: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosDéveloppé par Undercoders, Denshattack! est un jeu d'arcade unique, coloré, surréaliste et déjanté où l'on prend les commandes d'un wagon filant à toute allure sur des parcours accidentés et extravagants à travers un Japon dystopique et futuriste imprévisible. Le tout est agrémenté de zones contrôlées par des gangs excentriques prêts à relever des défis défiant les lois de la physique. Denshattack! fait partie de ces jeux qui vous happent immédiatement et dont il est difficile de se détourner. Cela se vérifie tant par son ambiance que, comme nous le verrons dans la section suivante, par son gameplay . C'est un jeu complètement déjanté, au sens propre du terme. Absurde, extravagant et coloré, il mélange une multitude d'éléments et parvient à être à la fois nostalgique et moderne. Mais surtout, c'est un jeu qui repose sur une idée originale et audacieuse qu'il exploite du début à la fin, avec ses avantages et ses inconvénients, pour un résultat résolument unique. Nous sommes au Japon, dans un futur proche résolument dystopique. Les humains vivent sous des dômes à la technologie de pointe, car l'extérieur n'est plus qu'un amas de décombres dangereux. La Terre semble s'être rebellée contre l'humanité, mais le progrès technologique, lui, ne s'arrête pas. Au contraire : une nouvelle société, Miraido, prend en charge la gestion des dômes ainsi que les communications pour l'ensemble du Japon. Ce n'est pas un hasard si une sorte de taupe mascotte parlante, rappelant Monokuma de Danganronpa , nous offre diverses mises à jour au fil des chapitres. Et justement, Denshattack! compte neuf chapitres, ce qui lui confère une durée de vie remarquable pour son genre et, surtout, une excellente rejouabilité si vous visez les 100 % et découvrez chaque fragment de son histoire. Oui, car Denshattack! surprend par sa structure narrative qui ne se contente pas de justifier un gameplay déjanté. Le mode principal, la campagne , est le cœur même de l'expérience et s'efforce de raconter une histoire au rythme d'un anime, avec des cinématiques animées. Le tout agrémenté d'un élément optionnel : une sorte de fanzine créé par notre co-protagoniste, un magazine interactif regorgeant d'informations détaillées sur les zones du jeu, leurs gangs respectifs, l'histoire des personnages, les combats de boss , et même la nourriture.

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