La vérification de l'âge par l'UE pourrait avoir un impact sur Linux et les ROM personnalisées

Un projet de l'Union européenne visant à faciliter la vérification de l'âge des internautes a suscité de nouvelles interrogations quant à l'avenir des logiciels libres. La raison est simple : l'un des responsables du projet a confirmé que l'authentification matérielle n'est pas une option, mais un élément essentiel de l'architecture de la solution. Pour l'utilisateur lambda, cela peut paraître un détail technique. Mais pour ceux qui utilisent Linux, des versions alternatives d'Android ou des applications compilées par leurs soins, le problème est bien plus sérieux. Un système peut être open source, mais son fonctionnement dépend des fonctionnalités de sécurité intégrées aux appareils et des services contrôlés par certains fournisseurs. Ce projet vise à résoudre l'un des problèmes les plus complexes d'Internet : comment vérifier l'âge d'un utilisateur sans exiger la présentation d'une pièce d'identité complète ? La technologie permettra aux utilisateurs de prouver qu'ils remplissent les conditions d'âge sans révéler leur nom, prénom, date de naissance exacte ni l'intégralité du document. Cela semble raisonnable. Le problème survient lorsqu'un utilisateur souhaite utiliser son propre système, un logiciel personnalisé ou un périphérique qui ne figure pas dans la liste des configurations prises en charge. « La validation matérielle est une exigence de ce projet, et non un détail d'implémentation que nous pouvons simplement ignorer », a répondu le responsable du projet.
Une controverse a éclaté sur le dépôt GitHub de l'application Android du projet. Un participant a souligné que lier le système d'authentification à un environnement matériel spécifique pourrait compliquer l'utilisation de la solution pour les utilisateurs de systèmes open source et modifiés. La réponse du responsable du projet a été sans équivoque. La validation matérielle a été définie comme une exigence architecturale, et non comme un détail d'implémentation pouvant être simplement supprimé. C’est ce fragment de code qui a lancé un débat sur l’étendue du contrôle sur l’environnement de l’utilisateur. Le simple partage de code sur GitHub ne garantit pas une liberté d’utilisation totale. Les créateurs du projet ont également annoncé la préparation d'une analyse de sécurité et d'un modèle de menaces distincts. La communauté est également invitée à soumettre des propositions architecturales alternatives. Il faudra attendre les réponses, mais il est déjà clair que la question de la confiance dans le matériel n'est pas un ajout aléatoire au projet.
Le principe du système est relativement simple. Les utilisateurs reçoivent un certificat numérique confirmant qu'ils ont l'âge requis. Le site web peut vérifier si cette condition est remplie sans avoir accès à toutes les informations personnelles de l'utilisateur. Ce mécanisme vise à limiter les situations dans lesquelles une personne souhaitant accéder à un site web pour adultes ou utiliser un service spécifique doit envoyer une copie scannée de sa carte d'identité ou d'autres données détaillées. Techniquement, se prémunir contre la copie d'identifiants est bien plus complexe. Si l'on pouvait simplement copier la clé ou le fichier approprié sur un autre appareil, le système serait facilement compromis. Par conséquent, le projet utilise la sécurité matérielle. Les clés peuvent être stockées dans des composants protégés du dispositif, tels que l'environnement d'exécution de confiance (TEE) d'Android, StrongBox ou l'Enclave sécurisée d'Apple. En pratique, cela signifie transférer une partie de la confiance du programme lui-même au matériel sur lequel il s'exécute.
Dans l'univers Android et iPhone, de telles solutions sont relativement faciles à mettre en œuvre. Les fabricants d'appareils fournissent des mécanismes de sécurité spécifiques, et le système d'exploitation peut communiquer avec eux selon des règles établies. Linux sur ordinateur de bureau, en revanche, fonctionne selon un modèle totalement différent. Les utilisateurs peuvent choisir librement leur distribution, modifier leur environnement graphique, compiler des programmes à partir du code source ou remplacer des composants système. Cette flexibilité est l'un des principaux atouts des logiciels libres, mais elle complexifie également la mise en place d'un mécanisme de confiance matériel unifié. Il est important de noter que ce projet n'interdit pas purement et simplement l'utilisation de Linux. Un utilisateur d'ordinateur Linux peut se rendre sur le site web et utiliser un code QR pour finaliser la procédure à l'aide d'un portefeuille mobile compatible. Cependant, il n'existe pas de portefeuille numérique natif pour Linux sur ordinateur. Des questions encore plus importantes se posent pour les systèmes mobiles alternatifs, qui n'ont pas accès aux mêmes mécanismes matériels ni aux mêmes services de confiance.
C’est là que réside l’élément le plus paradoxal de toute cette histoire. Le projet est développé en tant que logiciel libre, ce qui signifie que n’importe qui peut examiner le code et analyser le fonctionnement de l’application. Théoriquement, la communauté pourrait également développer sa propre version du programme. Le problème est que la compilation indépendante d'une application ne suffit pas nécessairement à garantir une authentification fiable. Les fournisseurs de services de vérification d'âge ne sont tenus de délivrer des identifiants que pour les applications figurant sur la liste des logiciels compatibles de la Commission européenne. Par conséquent, il est possible de créer une version modifiée de l'application et de la publier en ligne, mais la disponibilité du code source ne garantit pas à elle seule l'accès à l'ensemble de l'infrastructure. Il est important de distinguer les logiciels libres des systèmes ouverts. Les premiers sont accessibles à tous, tandis que les seconds peuvent nécessiter du matériel certifié, des logiciels approuvés et l'accès à des services spécifiques.
Une controverse a éclaté sur le dépôt GitHub de l'application Android du projet. Un participant a souligné que lier le système d'authentification à un environnement matériel spécifique pourrait compliquer l'utilisation de la solution pour les utilisateurs de systèmes open source et modifiés. La réponse du responsable du projet a été sans équivoque. La validation matérielle a été définie comme une exigence architecturale, et non comme un détail d'implémentation pouvant être simplement supprimé. C’est ce fragment de code qui a lancé un débat sur l’étendue du contrôle sur l’environnement de l’utilisateur. Le simple partage de code sur GitHub ne garantit pas une liberté d’utilisation totale. Les créateurs du projet ont également annoncé la préparation d'une analyse de sécurité et d'un modèle de menaces distincts. La communauté est également invitée à soumettre des propositions architecturales alternatives. Il faudra attendre les réponses, mais il est déjà clair que la question de la confiance dans le matériel n'est pas un ajout aléatoire au projet.
Le principe du système est relativement simple. Les utilisateurs reçoivent un certificat numérique confirmant qu'ils ont l'âge requis. Le site web peut vérifier si cette condition est remplie sans avoir accès à toutes les informations personnelles de l'utilisateur. Ce mécanisme vise à limiter les situations dans lesquelles une personne souhaitant accéder à un site web pour adultes ou utiliser un service spécifique doit envoyer une copie scannée de sa carte d'identité ou d'autres données détaillées. Techniquement, se prémunir contre la copie d'identifiants est bien plus complexe. Si l'on pouvait simplement copier la clé ou le fichier approprié sur un autre appareil, le système serait facilement compromis. Par conséquent, le projet utilise la sécurité matérielle. Les clés peuvent être stockées dans des composants protégés du dispositif, tels que l'environnement d'exécution de confiance (TEE) d'Android, StrongBox ou l'Enclave sécurisée d'Apple. En pratique, cela signifie transférer une partie de la confiance du programme lui-même au matériel sur lequel il s'exécute.
Dans l'univers Android et iPhone, de telles solutions sont relativement faciles à mettre en œuvre. Les fabricants d'appareils fournissent des mécanismes de sécurité spécifiques, et le système d'exploitation peut communiquer avec eux selon des règles établies. Linux sur ordinateur de bureau, en revanche, fonctionne selon un modèle totalement différent. Les utilisateurs peuvent choisir librement leur distribution, modifier leur environnement graphique, compiler des programmes à partir du code source ou remplacer des composants système. Cette flexibilité est l'un des principaux atouts des logiciels libres, mais elle complexifie également la mise en place d'un mécanisme de confiance matériel unifié. Il est important de noter que ce projet n'interdit pas purement et simplement l'utilisation de Linux. Un utilisateur d'ordinateur Linux peut se rendre sur le site web et utiliser un code QR pour finaliser la procédure à l'aide d'un portefeuille mobile compatible. Cependant, il n'existe pas de portefeuille numérique natif pour Linux sur ordinateur. Des questions encore plus importantes se posent pour les systèmes mobiles alternatifs, qui n'ont pas accès aux mêmes mécanismes matériels ni aux mêmes services de confiance.
C’est là que réside l’élément le plus paradoxal de toute cette histoire. Le projet est développé en tant que logiciel libre, ce qui signifie que n’importe qui peut examiner le code et analyser le fonctionnement de l’application. Théoriquement, la communauté pourrait également développer sa propre version du programme. Le problème est que la compilation indépendante d'une application ne suffit pas nécessairement à garantir une authentification fiable. Les fournisseurs de services de vérification d'âge ne sont tenus de délivrer des identifiants que pour les applications figurant sur la liste des logiciels compatibles de la Commission européenne. Par conséquent, il est possible de créer une version modifiée de l'application et de la publier en ligne, mais la disponibilité du code source ne garantit pas à elle seule l'accès à l'ensemble de l'infrastructure. Il est important de distinguer les logiciels libres des systèmes ouverts. Les premiers sont accessibles à tous, tandis que les seconds peuvent nécessiter du matériel certifié, des logiciels approuvés et l'accès à des services spécifiques.
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