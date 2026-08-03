Les Technos #523 – Infiltration, amende record et IA hors de contrôle

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22h de vol, ça vous tente ?



E comme Europol : Les ados et le web (00:11:19)

Savez-vous réellement ce que vos ados consomment sur Internet ?



F comme Fuite : Quand les agents IA s'évadent (00:21:51)

Il était fait pour hacker, il a hacké



G comme Google : Google et les amendes (00:33:20)

Bruxelles inflige 890 millions d’euros d’amende à Google



M comme Missile : Quand un nouveau risque se présente (00:42:12)

Est-ce que votre plan de reprise prévoit le risque "missile" ?



O comme OTAN : Une histoire de stage et... d'espionnage (00:51:39)

Quand une stagiaire est arrêtée pour espionnage



S comme Stateless : Quand on n'a plus d'état (01:00:51)

La dernière version de MCP est stateless, et ca change tout pour les dev.



X comme X-Money : Un nouveau service d'Elon Musk (01:09:05)

Elon Musk se lance dans le service bancaire

