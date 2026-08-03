Linux a dépassé les 10 % de parts de marché en Amérique du Nord, un record inédit.

Linux vient de franchir une étape importante que sa communauté attendait depuis des années. Selon les dernières données de StatCounter, sa part de marché sur le marché nord-américain des systèmes d'exploitation pour ordinateurs de bureau a dépassé les 10 % en juillet, atteignant 10,61 %. À première vue, on pourrait croire que c'est le moment tant attendu par les fans de Linux. Le problème, c'est que les dernières statistiques soulèvent plusieurs questions importantes. L'ampleur de la hausse mensuelle est telle qu'il est difficile de la réduire à une simple augmentation naturelle du nombre d'utilisateurs installant Linux sur leur ordinateur. Malgré cela, une chose est sûre : Linux a franchi pour la première fois la barre des 10 % dans les statistiques nord-américaines de StatCounter. Les données de StatCounter révèlent une évolution très inhabituelle. En mai 2026, Linux représentait 3,56 % du trafic comptabilisé dans le classement. Un mois plus tard, ce chiffre était nettement plus élevé, et en juillet, le système atteignait 10,61 %. Une telle croissance fulgurante ne peut s'expliquer facilement par une autre distribution, une mise à jour du noyau ou la sortie de matériel populaire. Linux est présent sur les ordinateurs de bureau depuis des années, mais sa part de marché a généralement progressé beaucoup plus lentement. Cette fois-ci, les statistiques sont tout autres. En quelques mois seulement, le résultat a progressé de plusieurs points de pourcentage et le système a atteint un niveau qui semblait encore très lointain il y a peu. Pour la communauté Linux, c'est une excellente nouvelle. Pour les analystes, c'est surtout un signal d'alarme : les données doivent être examinées avec attention. Parallèlement, StatCounter a constaté une baisse significative de la part de marché de Windows. En mai, le système d'exploitation de Microsoft détenait 64,66 % du marché, tandis qu'en juillet, ce chiffre est tombé à 57,63 %.
Windows a perdu la plus grande partie de sa part de marché face à la croissance rapide de Linux. macOS a également connu des fluctuations de ses performances, mais sa part de marché n'a pas subi de baisse comparable entre mai et juillet. Sur le papier, il semblerait qu'une partie du trafic auparavant attribué aux ordinateurs Windows ait soudainement été attribuée à des appareils Linux. Et c'est là que réside le principal problème d'interprétation de ces données. StatCounter n'est pas un outil qui recense tous les ordinateurs disposant d'un système d'exploitation. L'entreprise analyse les données de fréquentation des sites web et utilise ces informations pour estimer la part de chaque système. Cette méthode de mesure est très utile, mais elle ne répond pas directement à la question de savoir combien de personnes utilisent réellement un système donné. La progression soudaine de Linux peut donc indiquer une réelle augmentation de sa popularité, mais elle peut aussi être le résultat d'une modification des caractéristiques du trafic Internet. Une explication possible réside dans la présence de bots et d'outils automatisés exécutés sur des ordinateurs Linux. Ce système est depuis longtemps extrêmement répandu dans les environnements serveurs, cloud et de développement. Si l'activité de ces machines était davantage prise en compte dans le trafic analysé, les résultats concernant les ordinateurs de bureau Linux pourraient être artificiellement gonflés. Cependant, les données actuelles sont insuffisantes pour conclure que c'est ce qui s'est passé en juillet.
Les passionnés de Linux plaisantent depuis des années sur l'expression « l'année de Linux ». Pendant longtemps, elle a symbolisé l'attente du moment où le système ouvert commencerait à détourner massivement les utilisateurs de Windows. Le dernier rapport de StatCounter donne aux fans de Tux une raison de plus de plaisanter, mais il est difficile de parler de révolution des ordinateurs de bureau sur cette base. Si cette tendance se confirmait dans les prochains mois, la situation deviendrait bien plus intéressante. Plusieurs autres rapports faisant état de parts de marché à deux chiffres constitueraient un argument bien plus convaincant en faveur de la popularité croissante et durable du système. Pour l'instant, nous disposons d'un indicateur exceptionnellement positif. Que la croissance de StatCounter provienne ou non entièrement d'utilisateurs réels, Linux a acquis ces dernières années plusieurs avantages dont il ne disposait pas auparavant. Le système est devenu plus accessible à ceux qui ne souhaitent pas configurer eux-mêmes chaque élément de leur environnement. Des distributions comme Ubuntu, Linux Mint, Fedora et Pop!_OS offrent des interfaces de plus en plus abouties, et le développement de pilotes et d'outils de lancement de jeux a rendu la migration depuis Windows moins risquée qu'auparavant. Le Steam Deck a également joué un rôle important. La popularité de ce périphérique de Valve a fait que Linux n'était plus considéré, pour certains joueurs, uniquement comme un terminal et un système d'exploitation de programmation. Proton a permis le lancement d'un grand nombre de jeux initialement développés pour Windows, et le développement de la compatibilité a permis à un nombre croissant d'utilisateurs d'utiliser Linux sans renoncer à leur bibliothèque de jeux.
L'intérêt accru pour Linux pourrait également être lié aux décisions prises par Microsoft. Windows 11 sollicite de plus en plus le matériel des utilisateurs, et l'entreprise étend rapidement l'intégration de ses services et de ses fonctionnalités basées sur l'IA. Certains utilisateurs sont insatisfaits de l'orientation du développement du système et recherchent des alternatives. Il y a aussi le problème des ordinateurs anciens. Tout le matériel ne répond pas aux exigences de Windows 11, tandis que de nombreuses distributions Linux modernes peuvent fonctionner sur des configurations beaucoup plus anciennes. Il ne faut toutefois pas supposer que tout utilisateur insatisfait de Windows passera automatiquement à Linux. En pratique, certains choisissent macOS, conservent un système plus ancien ou se contentent de mettre à jour leur ordinateur.
Windows a perdu la plus grande partie de sa part de marché face à la croissance rapide de Linux. macOS a également connu des fluctuations de ses performances, mais sa part de marché n'a pas subi de baisse comparable entre mai et juillet. Sur le papier, il semblerait qu'une partie du trafic auparavant attribué aux ordinateurs Windows ait soudainement été attribuée à des appareils Linux. Et c'est là que réside le principal problème d'interprétation de ces données. StatCounter n'est pas un outil qui recense tous les ordinateurs disposant d'un système d'exploitation. L'entreprise analyse les données de fréquentation des sites web et utilise ces informations pour estimer la part de chaque système. Cette méthode de mesure est très utile, mais elle ne répond pas directement à la question de savoir combien de personnes utilisent réellement un système donné. La progression soudaine de Linux peut donc indiquer une réelle augmentation de sa popularité, mais elle peut aussi être le résultat d'une modification des caractéristiques du trafic Internet. Une explication possible réside dans la présence de bots et d'outils automatisés exécutés sur des ordinateurs Linux. Ce système est depuis longtemps extrêmement répandu dans les environnements serveurs, cloud et de développement. Si l'activité de ces machines était davantage prise en compte dans le trafic analysé, les résultats concernant les ordinateurs de bureau Linux pourraient être artificiellement gonflés. Cependant, les données actuelles sont insuffisantes pour conclure que c'est ce qui s'est passé en juillet.
Les passionnés de Linux plaisantent depuis des années sur l'expression « l'année de Linux ». Pendant longtemps, elle a symbolisé l'attente du moment où le système ouvert commencerait à détourner massivement les utilisateurs de Windows. Le dernier rapport de StatCounter donne aux fans de Tux une raison de plus de plaisanter, mais il est difficile de parler de révolution des ordinateurs de bureau sur cette base. Si cette tendance se confirmait dans les prochains mois, la situation deviendrait bien plus intéressante. Plusieurs autres rapports faisant état de parts de marché à deux chiffres constitueraient un argument bien plus convaincant en faveur de la popularité croissante et durable du système. Pour l'instant, nous disposons d'un indicateur exceptionnellement positif. Que la croissance de StatCounter provienne ou non entièrement d'utilisateurs réels, Linux a acquis ces dernières années plusieurs avantages dont il ne disposait pas auparavant. Le système est devenu plus accessible à ceux qui ne souhaitent pas configurer eux-mêmes chaque élément de leur environnement. Des distributions comme Ubuntu, Linux Mint, Fedora et Pop!_OS offrent des interfaces de plus en plus abouties, et le développement de pilotes et d'outils de lancement de jeux a rendu la migration depuis Windows moins risquée qu'auparavant. Le Steam Deck a également joué un rôle important. La popularité de ce périphérique de Valve a fait que Linux n'était plus considéré, pour certains joueurs, uniquement comme un terminal et un système d'exploitation de programmation. Proton a permis le lancement d'un grand nombre de jeux initialement développés pour Windows, et le développement de la compatibilité a permis à un nombre croissant d'utilisateurs d'utiliser Linux sans renoncer à leur bibliothèque de jeux.
L'intérêt accru pour Linux pourrait également être lié aux décisions prises par Microsoft. Windows 11 sollicite de plus en plus le matériel des utilisateurs, et l'entreprise étend rapidement l'intégration de ses services et de ses fonctionnalités basées sur l'IA. Certains utilisateurs sont insatisfaits de l'orientation du développement du système et recherchent des alternatives. Il y a aussi le problème des ordinateurs anciens. Tout le matériel ne répond pas aux exigences de Windows 11, tandis que de nombreuses distributions Linux modernes peuvent fonctionner sur des configurations beaucoup plus anciennes. Il ne faut toutefois pas supposer que tout utilisateur insatisfait de Windows passera automatiquement à Linux. En pratique, certains choisissent macOS, conservent un système plus ancien ou se contentent de mettre à jour leur ordinateur.
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