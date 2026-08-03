Le prix de la Xbox Series augmente fortement en Europe

Microsoft vient de dévoiler l'ampleur de sa dernière augmentation de prix pour les consoles Xbox Series X et Series S. Les joueurs européens et britanniques devront désormais débourser bien plus qu'il y a quelques mois. Pour le modèle le plus puissant, la différence atteint la somme impressionnante de 200 €, tandis qu'au Royaume-Uni, l'augmentation s'élève à 170 £. Voici une nouvelle augmentation de prix pour la Xbox. Pour ceux qui se souviennent des prix de lancement des consoles en 2020, les tarifs actuels risquent d'être particulièrement surprenants. La Xbox Series X avec lecteur de disque coûte désormais 799,99 € en Europe. À son lancement, elle était proposée à 599,99 €. Les nouveaux tarifs sont entrés en vigueur le 1er août. Microsoft avait précédemment annoncé des hausses de prix pour le marché américain, mais n'avait pas encore communiqué les prix définitifs pour l'Europe et le Royaume-Uni. Nous connaissons désormais le prix exact de chaque version de la console. La Xbox Series S avec 512 Go de stockage coûte 499,99 € en Europe. Auparavant, son prix était de 349,99 €. La version 1 To est passée de 399,99 € à 599,99 €. Les prix sont encore plus élevés pour la Xbox Series X. La version numérique 1 To coûte désormais 749,99 € au lieu de 549,99 €. Le modèle avec lecteur de disque est quant à lui proposé à 799,99 €, contre 599,99 € auparavant. Cela signifie que le prix de la console Xbox la plus puissante a augmenté de 200 € en Europe. Pour la Series S avec 512 Go, l'augmentation est de 150 €.
Les joueurs britanniques ne sont pas en reste. La Xbox Series S 512 Go coûte désormais 429,99 £, contre 299,99 £ auparavant. Le modèle 1 To, quant à lui, est passé de 349,99 £ à 519,99 £. La Xbox Series X 1 To Digital coûte désormais 619,99 £. Son prix était auparavant de 449,99 £. La version la plus chère, avec lecteur de disque, est quant à elle proposée à 669,99 £, contre 499,99 £ auparavant. Au Royaume-Uni, l'augmentation maximale est donc de 170 £. Les prix aux États-Unis avaient déjà augmenté, et les nouveaux tarifs suivent la même tendance. La Xbox Series S 512 Go coûte désormais 499,99 $, contre 399,99 $ auparavant. La version 1 To est passée de 449,99 $ à 599,99 $. La Xbox Series X Digital 1 To coûte désormais 749,99 $, contre 599,99 $ auparavant. La Xbox Series X 1 To avec lecteur de disque coûte désormais 799,99 $, contre 649,99 $ auparavant. Pour la Series X avec lecteur de disque, cela représente une augmentation de 150 $ par rapport au prix précédent.
Le plus révélateur, cependant, est la différence entre les prix actuels et ceux pratiqués au lancement de la génération Xbox Series X. La Xbox Series X avec lecteur de disque coûtait 499,99 $ en 2020. Aujourd'hui, Microsoft la propose à 799,99 $, soit une différence de 300 $. La Xbox Series S a également vu son prix chuter considérablement par rapport à son prix de lancement. Lancée à 299,99 $, elle coûte désormais 499,99 $, soit une augmentation de 200 $, ou environ 67 %. Ces dernières années, les consoles censées être une alternative plus abordable aux PC de jeu sont devenues nettement plus chères. Cela concerne aussi bien la Series S, modèle d'entrée de gamme, que la Series X, modèle phare. Xbox a déjà tenté d'expliquer la hausse des prix de ses consoles. L'entreprise a évoqué des problèmes de coût des composants, notamment la mémoire et le stockage. En juin, Microsoft a annoncé que le prix de la mémoire et du stockage de données utilisés dans les consoles avait été multiplié par plus de 2,5. Selon l'entreprise, ces coûts pourraient encore augmenter d'ici l'automne 2027. La hausse du prix des composants serait l'une des principales raisons de ce prochain ajustement tarifaire. Microsoft a insisté sur le fait qu'elle cherchait à éviter une nouvelle hausse de prix. Le fabricant aurait passé plusieurs mois à négocier avec ses fournisseurs et à explorer des pistes pour réduire les coûts. Finalement, c'est pourtant le client qui a dû payer la facture.
Microsoft n'est pas le seul fabricant de consoles à augmenter le prix de son matériel. En avril, Sony a considérablement augmenté le prix de la PlayStation 5. La version la moins chère, la PS5 Édition Numérique, est proposée à 599,99 $, 519,99 £ ou 599,99 €. Le prix de la PS5 Pro a également augmenté, passant de 150 $ à 899,99 $. De ce fait, les joueurs d'aujourd'hui se trouvent face à une situation inédite : au lieu de devenir progressivement moins chères, les consoles de nouvelle génération sont de plus en plus onéreuses.
Les joueurs britanniques ne sont pas en reste. La Xbox Series S 512 Go coûte désormais 429,99 £, contre 299,99 £ auparavant. Le modèle 1 To, quant à lui, est passé de 349,99 £ à 519,99 £. La Xbox Series X 1 To Digital coûte désormais 619,99 £. Son prix était auparavant de 449,99 £. La version la plus chère, avec lecteur de disque, est quant à elle proposée à 669,99 £, contre 499,99 £ auparavant. Au Royaume-Uni, l'augmentation maximale est donc de 170 £. Les prix aux États-Unis avaient déjà augmenté, et les nouveaux tarifs suivent la même tendance. La Xbox Series S 512 Go coûte désormais 499,99 $, contre 399,99 $ auparavant. La version 1 To est passée de 449,99 $ à 599,99 $. La Xbox Series X Digital 1 To coûte désormais 749,99 $, contre 599,99 $ auparavant. La Xbox Series X 1 To avec lecteur de disque coûte désormais 799,99 $, contre 649,99 $ auparavant. Pour la Series X avec lecteur de disque, cela représente une augmentation de 150 $ par rapport au prix précédent.
Le plus révélateur, cependant, est la différence entre les prix actuels et ceux pratiqués au lancement de la génération Xbox Series X. La Xbox Series X avec lecteur de disque coûtait 499,99 $ en 2020. Aujourd'hui, Microsoft la propose à 799,99 $, soit une différence de 300 $. La Xbox Series S a également vu son prix chuter considérablement par rapport à son prix de lancement. Lancée à 299,99 $, elle coûte désormais 499,99 $, soit une augmentation de 200 $, ou environ 67 %. Ces dernières années, les consoles censées être une alternative plus abordable aux PC de jeu sont devenues nettement plus chères. Cela concerne aussi bien la Series S, modèle d'entrée de gamme, que la Series X, modèle phare. Xbox a déjà tenté d'expliquer la hausse des prix de ses consoles. L'entreprise a évoqué des problèmes de coût des composants, notamment la mémoire et le stockage. En juin, Microsoft a annoncé que le prix de la mémoire et du stockage de données utilisés dans les consoles avait été multiplié par plus de 2,5. Selon l'entreprise, ces coûts pourraient encore augmenter d'ici l'automne 2027. La hausse du prix des composants serait l'une des principales raisons de ce prochain ajustement tarifaire. Microsoft a insisté sur le fait qu'elle cherchait à éviter une nouvelle hausse de prix. Le fabricant aurait passé plusieurs mois à négocier avec ses fournisseurs et à explorer des pistes pour réduire les coûts. Finalement, c'est pourtant le client qui a dû payer la facture.
Microsoft n'est pas le seul fabricant de consoles à augmenter le prix de son matériel. En avril, Sony a considérablement augmenté le prix de la PlayStation 5. La version la moins chère, la PS5 Édition Numérique, est proposée à 599,99 $, 519,99 £ ou 599,99 €. Le prix de la PS5 Pro a également augmenté, passant de 150 $ à 899,99 $. De ce fait, les joueurs d'aujourd'hui se trouvent face à une situation inédite : au lieu de devenir progressivement moins chères, les consoles de nouvelle génération sont de plus en plus onéreuses.
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