Windows 11 consommera moins de RAM. Microsoft s'y met.

Microsoft a annoncé de nouvelles modifications visant à améliorer les performances de Windows 11. Cette fois-ci, l'accent est mis sur l'un des aspects les plus critiqués du système : la gestion de la mémoire vive (RAM). Face aux problèmes persistants de disponibilité de la mémoire et à la popularité croissante des ordinateurs dotés de seulement 8 Go de RAM, le constructeur affirme que son système fonctionnera de manière beaucoup plus efficace et offrira aux utilisateurs davantage de ressources. L'information a été confirmée par Pavan Davuluri, président de la division Windows et périphériques, qui a annoncé sur le site officiel de Microsoft l'optimisation de l'utilisation de la mémoire pour les ordinateurs équipés de 8 Go de RAM ou plus, soulignant que l'objectif est de garantir un fonctionnement rapide et réactif de Windows 11 sur les ordinateurs utilisés quotidiennement. Microsoft reconnaît ainsi que la réduction des besoins en mémoire est devenue l'un des axes majeurs du développement des systèmes. Ceci est particulièrement important à l'heure où une part importante de la production de modules DRAM est destinée aux solutions d'intelligence artificielle et où les fabricants d'ordinateurs portables proposent de plus en plus de configurations moins coûteuses équipées de 8 Go de RAM. L'entreprise entend y parvenir en réduisant la quantité de mémoire utilisée par le système avant même le lancement des programmes. Elle annonce également des améliorations supplémentaires pour la plateforme WinUI 3, qui permettront aux applications créées avec cet environnement de consommer moins de mémoire dès leur conception. Ces améliorations s'appliqueront également aux composants Chromium et WebView2 utilisés par de nombreux éléments de Windows 11.
Microsoft indique également qu'elle travaille sur un mécanisme de gestion de la mémoire plus efficace, destiné à réduire la surcharge générée par les applications et les composants du système, permettant ainsi aux ordinateurs dotés de configurations matérielles de base de fonctionner plus facilement qu'actuellement. Le fabricant prend en compte l'évolution du marché informatique et, au lieu de supposer que les utilisateurs achèteront simplement plus de RAM, souhaite adapter Windows 11 aux réalités des ordinateurs portables actuels. Les fabricants d'ordinateurs portables privilégient de plus en plus les modèles dotés de 8 Go de RAM. Si cette tendance se comprend compte tenu de la pénurie de mémoire, elle représente néanmoins un retour en arrière. Par conséquent, la décision de Microsoft d'optimiser Windows 11 arrive à point nommé.
Microsoft indique également qu'elle travaille sur un mécanisme de gestion de la mémoire plus efficace, destiné à réduire la surcharge générée par les applications et les composants du système, permettant ainsi aux ordinateurs dotés de configurations matérielles de base de fonctionner plus facilement qu'actuellement. Le fabricant prend en compte l'évolution du marché informatique et, au lieu de supposer que les utilisateurs achèteront simplement plus de RAM, souhaite adapter Windows 11 aux réalités des ordinateurs portables actuels. Les fabricants d'ordinateurs portables privilégient de plus en plus les modèles dotés de 8 Go de RAM. Si cette tendance se comprend compte tenu de la pénurie de mémoire, elle représente néanmoins un retour en arrière. Par conséquent, la décision de Microsoft d'optimiser Windows 11 arrive à point nommé.
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