Google utilise l'IA pour traquer les bugs de Chrome : plus de vulnérabilités découvertes en un mois qu'en deux ans.

Publié le: 31/07/2026 @ 19:43:51: Par Nic007 Dans "Navigateurs"
Google affirme que l'intelligence artificielle a radicalement transformé la manière dont l'entreprise sécurise l'un des navigateurs les plus populaires au monde. En un seul mois, des outils basés sur l'IA ont permis de détecter et de corriger plus d'un millier de failles de sécurité dans Chrome. C'est plus que tous les correctifs publiés par Google au cours des deux années précédentes réunis. L'entreprise a dévoilé les données des deux dernières versions du navigateur, sorties en juin. Selon Google, pas moins de 1 072 failles de sécurité ont été corrigées. À titre de comparaison, les 23 versions précédentes de Chrome, publiées au cours des deux dernières années, n'avaient permis de corriger que 1 036 failles. Google développe depuis longtemps des outils exploitant l'apprentissage automatique pour analyser le code de ses produits. Les dernières découvertes démontrent que l'IA joue un rôle de plus en plus important dans le travail quotidien des équipes de sécurité. L'entreprise utilise notamment ses propres modèles Gemini pour détecter les bogues potentiels dans le code des navigateurs. Ces systèmes analysent de larges portions de logiciel et repèrent les zones susceptibles de nécessiter des corrections.
Doug Turner, directeur de l'ingénierie chez Chrome, a déclaré que les grands modèles de langage ont transformé la manière dont les opérations de cybersécurité sont menées. Il a ajouté que la détection des vulnérabilités est devenue un processus qui peut être réalisé à une échelle beaucoup plus vaste. Google affirme qu'en utilisant l'IA, il peut réagir plus rapidement aux menaces et éliminer les problèmes avant qu'ils ne soient exploités par les cybercriminels. « En utilisant des modèles comme Gemini, nous corrigeons les failles de sécurité de manière préventive, nous gardons une longueur d’avance sur la concurrence et nous rendons Chrome plus sûr à chaque mise à jour », a déclaré Doug Turner, directeur de l’ingénierie chez Chrome.
Les navigateurs web figurent parmi les programmes les plus vulnérables. Des milliards de personnes les utilisent chaque jour, et une simple erreur peut ouvrir la voie au vol de données ou à la compromission de l'appareil. Les experts en sécurité mettent en garde depuis des années contre les dangers du développement de l'intelligence artificielle. Si ces mêmes technologies peuvent aider les entreprises à sécuriser leurs systèmes, elles peuvent aussi faciliter la tâche des individus cherchant à les pirater. Google estime que la détection automatique des problèmes deviendra un élément essentiel de la sécurité logicielle. L'entreprise souhaite utiliser l'IA non seulement pour corriger les bugs existants, mais aussi pour anticiper l'émergence de futures menaces.
Doug Turner, directeur de l'ingénierie chez Chrome, a déclaré que les grands modèles de langage ont transformé la manière dont les opérations de cybersécurité sont menées. Il a ajouté que la détection des vulnérabilités est devenue un processus qui peut être réalisé à une échelle beaucoup plus vaste. Google affirme qu'en utilisant l'IA, il peut réagir plus rapidement aux menaces et éliminer les problèmes avant qu'ils ne soient exploités par les cybercriminels. « En utilisant des modèles comme Gemini, nous corrigeons les failles de sécurité de manière préventive, nous gardons une longueur d’avance sur la concurrence et nous rendons Chrome plus sûr à chaque mise à jour », a déclaré Doug Turner, directeur de l’ingénierie chez Chrome.
Les navigateurs web figurent parmi les programmes les plus vulnérables. Des milliards de personnes les utilisent chaque jour, et une simple erreur peut ouvrir la voie au vol de données ou à la compromission de l'appareil. Les experts en sécurité mettent en garde depuis des années contre les dangers du développement de l'intelligence artificielle. Si ces mêmes technologies peuvent aider les entreprises à sécuriser leurs systèmes, elles peuvent aussi faciliter la tâche des individus cherchant à les pirater. Google estime que la détection automatique des problèmes deviendra un élément essentiel de la sécurité logicielle. L'entreprise souhaite utiliser l'IA non seulement pour corriger les bugs existants, mais aussi pour anticiper l'émergence de futures menaces.
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