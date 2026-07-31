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Sony ne prévoit pas de relancer les versions physiques des jeux.
Publié le: 31/07/2026 @ 19:42:26: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosLa décision de Sony d'abandonner la production de disques de jeux physiques a suscité des critiques parmi les possesseurs de PlayStation, mais l'entreprise maintient sa position. Lors de la publication de son dernier rapport financier, le directeur financier de Sony, Lin Tao, a déclaré que la direction avait pris en compte l'avis de la communauté des joueurs avant de décider de poursuivre cette stratégie. Selon M. Tao, la prolifération rapide des contenus numériques a été un facteur déterminant. Il a souligné que ce phénomène affecte non seulement PlayStation, mais l'ensemble du secteur du divertissement, et que l'entreprise considère donc la transition vers un modèle numérique comme logique. Sony a annoncé ce mois-ci son intention d'arrêter la production de disques physiques pour les nouveaux jeux PlayStation à partir de janvier 2028.

L'entreprise a déjà entamé la reconversion de son usine de fabrication de disques, qui produira désormais des microlentilles optiques. Cette décision a suscité la colère de nombreux utilisateurs de PlayStation. Ils estiment qu'une transition complète vers la distribution numérique aura un impact négatif sur le marché de la revente de jeux, limitera la possession physique des titres achetés et compliquera la préservation du patrimoine vidéoludique. En signe de protestation, les joueurs ont organisé un boycott d'une semaine des contenus PlayStation, prévu à partir du 23 août. Cependant, selon le dernier rapport trimestriel de Sony, les ventes de jeux physiques pour l'exercice 2025 devraient rapporter un peu plus de 781 millions de dollars, tandis que les ventes numériques atteindront 6,5 milliards de dollars.
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