AMD augmentera les prix de ses cartes graphiques immédiatement après NVIDIA.

Selon ChannelGate, AMD a informé ses partenaires de la prochaine augmentation des prix des kits de mémoire pour cartes graphiques. Ces nouveaux tarifs entreront en vigueur le mois prochain et seront appliqués de manière uniforme à tous les partenaires. Par conséquent, les coûts supplémentaires seront probablement répercutés sur les clients. Si vous envisagiez d'acheter une carte graphique, c'est donc le moment idéal. Cette hausse intervient peu après l'augmentation des prix des kits RTX 50 de NVIDIA, qui a déjà entraîné une forte augmentation des prix sur le marché chinois.
AMD utilise actuellement de la mémoire GDDR6 dans ses cartes graphiques Radeon RX 9000, ainsi que dans les modèles de la génération précédente. Par conséquent, cette hausse de prix pourrait impacter simultanément plusieurs gammes d'accélérateurs graphiques, la série RX 9000, qui détient une part de marché importante, étant probablement la plus touchée. Selon ChannelGate, AMD prévoit d'augmenter le prix des kits mémoire pour cartes graphiques d'au moins 10 %, mais cette information reste approximative. L'ampleur exacte de l'augmentation de prix chez NVIDIA est également inconnue, mais l'entreprise devrait opter pour un niveau comparable afin de maintenir l'équilibre du marché. Cette situation pourrait s'avérer particulièrement difficile pour AMD, car les cartes graphiques NVIDIA restent les plus vendues dans la plupart des régions. C'est probablement la raison pour laquelle AMD a décidé de reporter l'augmentation de prix d'un mois afin de préserver son avantage concurrentiel.
AMD utilise actuellement de la mémoire GDDR6 dans ses cartes graphiques Radeon RX 9000, ainsi que dans les modèles de la génération précédente. Par conséquent, cette hausse de prix pourrait impacter simultanément plusieurs gammes d'accélérateurs graphiques, la série RX 9000, qui détient une part de marché importante, étant probablement la plus touchée. Selon ChannelGate, AMD prévoit d'augmenter le prix des kits mémoire pour cartes graphiques d'au moins 10 %, mais cette information reste approximative. L'ampleur exacte de l'augmentation de prix chez NVIDIA est également inconnue, mais l'entreprise devrait opter pour un niveau comparable afin de maintenir l'équilibre du marché. Cette situation pourrait s'avérer particulièrement difficile pour AMD, car les cartes graphiques NVIDIA restent les plus vendues dans la plupart des régions. C'est probablement la raison pour laquelle AMD a décidé de reporter l'augmentation de prix d'un mois afin de préserver son avantage concurrentiel.
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