 Se connecter 
 Se connecter 
        
AMD augmentera les prix de ses cartes graphiques immédiatement après NVIDIA.
Publié le: 31/07/2026 @ 19:41:29: Par Nic007 Dans "AMD"
AMDSelon ChannelGate, AMD a informé ses partenaires de la prochaine augmentation des prix des kits de mémoire pour cartes graphiques. Ces nouveaux tarifs entreront en vigueur le mois prochain et seront appliqués de manière uniforme à tous les partenaires. Par conséquent, les coûts supplémentaires seront probablement répercutés sur les clients. Si vous envisagiez d'acheter une carte graphique, c'est donc le moment idéal. Cette hausse intervient peu après l'augmentation des prix des kits RTX 50 de NVIDIA, qui a déjà entraîné une forte augmentation des prix sur le marché chinois.

AMD utilise actuellement de la mémoire GDDR6 dans ses cartes graphiques Radeon RX 9000, ainsi que dans les modèles de la génération précédente. Par conséquent, cette hausse de prix pourrait impacter simultanément plusieurs gammes d'accélérateurs graphiques, la série RX 9000, qui détient une part de marché importante, étant probablement la plus touchée. Selon ChannelGate, AMD prévoit d'augmenter le prix des kits mémoire pour cartes graphiques d'au moins 10 %, mais cette information reste approximative. L'ampleur exacte de l'augmentation de prix chez NVIDIA est également inconnue, mais l'entreprise devrait opter pour un niveau comparable afin de maintenir l'équilibre du marché. Cette situation pourrait s'avérer particulièrement difficile pour AMD, car les cartes graphiques NVIDIA restent les plus vendues dans la plupart des régions. C'est probablement la raison pour laquelle AMD a décidé de reporter l'augmentation de prix d'un mois afin de préserver son avantage concurrentiel.
Sony ne prévoit pas de relancer les ver... »« Apple souhaite rendre Siri payant. Ce se...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 27-07AMDAMD a annoncé le sort de la plateforme AM5.
 22-07AMDAMD vise à battre NVIDIA dans la course à l'IA
 10-07AMDAMD fait son retour sur AM4, et les joueurs peuvent être ravis.
 01-07AMDAMD devrait de nouveau augmenter les prix de ses cartes graphiques.
 30-06AMDLes pilotes AMD causent des problèmes : baisses de performances dans les jeux et plus encore.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Réseaux et Télécom
Edpnet
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
  Actualités - Archives
 Navigateurs31-07
Google utilise l'IA pour traquer les bugs de Chrome : plus de vulnérabilités découvertes en un mois qu'en deux ans.
 Jeux Vidéos31-07
Sony ne prévoit pas de relancer les versions physiques des jeux.
 AMD31-07
AMD augmentera les prix de ses cartes graphiques immédiatement après NVIDIA.
 iOS31-07
Apple souhaite rendre Siri payant. Ce service s'appelle iCloud+.
 Consoles31-07
Les livraisons de consoles de jeux devraient diminuer de 19,5 % en 2026.
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page