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Apple souhaite rendre Siri payant. Ce service s'appelle iCloud+.
PubliÃ© le: 31/07/2026 @ 17:32:37: Par Nic007 Dans "iOS"
iOSApple prÃ©pare le plus grand changement de l'histoire de Siri, mais cette nouvelle version de l'assistant pourrait avoir un coÃ»t cachÃ©. Tim Cook a laissÃ© entendre que les utilisateurs intensifs des fonctionnalitÃ©s d'IA sur iPhone pourraient devoir payer un supplÃ©ment pour un accÃ¨s plus Ã©tendu aux services Apple. Lors de la confÃ©rence tÃ©lÃ©phonique sur les rÃ©sultats financiers de l'entreprise, le PDG d'Apple a admis que les fonctionnalitÃ©s avancÃ©es d'IA nÃ©cessitent une puissance de calcul considÃ©rable. L'entreprise cherche des solutions pour couvrir la hausse des coÃ»ts, et l'une des pistes envisagÃ©es est l'extension de ses abonnements payants iCloud+. Apple prÃ©pare depuis des mois la prochaine gÃ©nÃ©ration de Siri. L'assistant a vocation Ã  devenir bien plus qu'un simple outil permettant de rÃ©gler des alarmes ou de consulter la mÃ©tÃ©o. Cette nouvelle version analysera le contenu de l'Ã©cran, effectuera des tÃ¢ches au sein des applications et rÃ©pondra Ã  des questions plus complexes. Tim Cook a laissÃ© entendre que certains utilisateurs se serviraient trÃ¨s frÃ©quemment des nouvelles fonctionnalitÃ©s. Il a Ã©galement suggÃ©rÃ© qu'Apple pourrait proposer des options supplÃ©mentaires au sein d'iCloud+ permettant un accÃ¨s plus Ã©tendu aux fonctionnalitÃ©s basÃ©es sur l'IA. Â« Nous pensons que certaines personnes voudront utiliser ce service de maniÃ¨re intensive, nous offrirons donc des possibilitÃ©s d'amÃ©liorer iCloud+ Â», a dÃ©clarÃ© Cook lors de la confÃ©rence tÃ©lÃ©phonique sur les rÃ©sultats. Câ€™est la premiÃ¨re fois quâ€™Apple Ã©voque aussi clairement la possibilitÃ© de frais supplÃ©mentaires pour lâ€™utilisation de lâ€™IA dans ses appareils.

Apple a dÃ©jÃ  reconnu que certaines fonctionnalitÃ©s d'Apple Intelligence reposent sur des modÃ¨les gourmands en ressources exÃ©cutÃ©s sur ses serveurs. De ce fait, les utilisateurs peuvent se voir appliquer des limites d'utilisation quotidiennes Ã  certains outils. L'entreprise attribue ces limitations aux coÃ»ts d'infrastructure. Chaque requÃªte adressÃ©e Ã  un modÃ¨le d'IA avancÃ© nÃ©cessite une puissance de calcul spÃ©cialisÃ©e, et avec des millions d'utilisateurs, les coÃ»ts augmentent rapidement. Les nouveaux niveaux iCloud+ pourraient Ãªtre un moyen de sÃ©parer les utilisateurs rÃ©guliers de ceux qui utilisent Siri plusieurs heures par jour. Apple n'a pas encore confirmÃ© les dÃ©tails concernant les prix ni les limites exactes. On ignore Ã©galement si des frais supplÃ©mentaires seront exigÃ©s pour les fonctionnalitÃ©s de base de Siri ou seulement pour les fonctionnalitÃ©s les plus avancÃ©es. La stratÃ©gie d'Apple diffÃ¨re de celle de nombreuses entreprises technologiques, qui ont vendu l'accÃ¨s Ã  leurs modÃ¨les d'IA sous forme d'abonnements sÃ©parÃ©s dÃ¨s le dÃ©part. L'entreprise basÃ©e Ã  Cupertino dÃ©veloppe depuis des annÃ©es un Ã©cosystÃ¨me de services autour de l'iPhone, du Mac et d'iCloud. Les extensions cloud payantes pourraient devenir un environnement idÃ©al pour l'intÃ©gration de fonctionnalitÃ©s d'IA supplÃ©mentaires.

Les analystes prÃ©voient depuis un certain temps qu'Apple pourrait intÃ©grer certaines fonctionnalitÃ©s d'IA Ã  ses abonnements iCloud+ haut de gamme. Bloomberg et d'autres sources indiquent que les fonctionnalitÃ©s les plus avancÃ©es de la nouvelle Siri pourraient nÃ©cessiter un abonnement supplÃ©mentaire. Cela crÃ©erait une situation inÃ©dite pour les utilisateurs. L'achat d'un iPhone coÃ»teux ne garantirait plus nÃ©cessairement un accÃ¨s complet Ã  toutes les fonctionnalitÃ©s d'IA. Apple dÃ©veloppe ses propres modÃ¨les d'IA, mais selon certaines sources, certaines des nouvelles fonctionnalitÃ©s de Siri utiliseront Ã©galement des solutions de fournisseurs externes. L'un des partenaires d'Apple devrait Ãªtre Google et ses modÃ¨les Gemini. Cet accord permet Ã  l'entreprise de dÃ©velopper plus rapidement les fonctionnalitÃ©s de l'assistant, mais il augmente Ã©galement les coÃ»ts d'exploitation des services. DÃ¨s le dÃ©part, Apple a fait de la protection de la vie privÃ©e un Ã©lÃ©ment clÃ© de sa stratÃ©gie en matiÃ¨re d'IA. Tim Cook affirme qu'une IA conÃ§ue pour protÃ©ger les donnÃ©es des utilisateurs pourrait transformer l'utilisation des appareils Apple.

Jusqu'Ã  prÃ©sent, iCloud+ Ã©tait principalement associÃ© Ã  un espace de stockage supplÃ©mentaire pour les photos et les fichiers, ainsi qu'Ã  des fonctionnalitÃ©s de confidentialitÃ©. Apple pourrait dÃ©sormais Ã©tendre son rÃ´le pour inclure l'accÃ¨s Ã  des outils d'IA plus avancÃ©s. L'entreprise teste dÃ©jÃ  de nouvelles fonctionnalitÃ©s de sÃ©curitÃ© domestique nÃ©cessitant un abonnement iCloud payant. Un modÃ¨le similaire pourrait Ãªtre appliquÃ© Ã  Siri. Le lancement d'iOS 27 cet automne constituera le premier test majeur de la nouvelle stratÃ©gie d'Apple. Les utilisateurs pourront alors constater quelles fonctionnalitÃ©s d'intelligence artificielle seront disponibles gratuitement et lesquelles seront rÃ©servÃ©es aux abonnÃ©s. Si Apple dÃ©cidait de proposer un accÃ¨s payant Ã  une utilisation intensive de Siri, cela pourrait inaugurer une nouvelle Ã¨re pour le marchÃ© des smartphones. Les fabricants d'appareils cherchent de plus en plus Ã  monÃ©tiser les fonctionnalitÃ©s d'IA, et pour la premiÃ¨re fois, les utilisateurs pourraient payer non pas pour le tÃ©lÃ©phone lui-mÃªme, mais pour la puissance de calcul qui sous-tend ses fonctionnalitÃ©s intelligentes.
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