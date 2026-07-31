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Les livraisons de consoles de jeux devraient diminuer de 19,5 % en 2026.
PubliÃ© le: 31/07/2026 @ 16:40:59: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesSelon un rapport publiÃ© par S&P Global Market Intelligence Kagan, les livraisons de consoles devraient diminuer pour atteindre 33,9 millions d'unitÃ©s en 2026, avant de connaÃ®tre une nouvelle baisse pour s'Ã©tablir Ã  environ 27 millions d'unitÃ©s en 2027. Cependant, Ã  tout malheur, quelque chose de bon, et le rapport de S&P prÃ©voit Ã©galement une reprise progressive Ã  plus de 37 millions d'unitÃ©s en 2030. Bien que cette prÃ©vision suppose que la crise actuelle des composants s'attÃ©nuera suffisamment d'ici 2028 pour permettre Ã  Sony et Microsoft de commercialiser leurs consoles de nouvelle gÃ©nÃ©ration Ã  600-800 dollars, cela nous semble quelque peu irrÃ©aliste dans le contexte actuel. Qu'est-ce qui explique ce dÃ©clin ? Selon Neil Barbour, analyste chez S&P Global Market Intelligence, le matÃ©riel actuellement disponible est soit trop ancien, soit trop cher pour le consommateur moyen. Rappelons que Nintendo, Sony et Microsoft ont tous augmentÃ© les prix de leurs consoles cette annÃ©e. Il Ã©voque Ã©galement le manque de jeux attrayants Ã  venir, hormis les sorties majeures comme GTA 6, comme un facteur important du net dÃ©clin que nous pourrions observer dans les prochaines annÃ©es. Quel avenir se dessine donc pour les trois principaux constructeurs de consoles ? S&P prÃ©voit que les ventes de la Switch 2 se stabiliseront autour de 17 millions d'unitÃ©s en 2026, un chiffre lÃ©gÃ¨rement supÃ©rieur aux 16,5 millions d'unitÃ©s annoncÃ©es par Nintendo. Bien que cela reprÃ©sente une baisse de 16,9 % par rapport Ã  son annÃ©e de lancement, l'absence de titres incontournables en 2026 rend ce rÃ©sultat peu surprenant. Nintendo espÃ¨re que PokÃ©mon Vent/Vagues, ainsi qu'un nouvel opus de la sÃ©rie Mario (dont la sortie est pressentie), contribueront Ã  redresser la situation en 2027.

Par ailleurs, S&P prÃ©voit une baisse de 15 % des livraisons de PS5 en 2026, pour atteindre un peu plus de 13 millions d'unitÃ©s. La dÃ©cision de Sony d'augmenter les prix de la PS5 en avril et de vendre la console, six ans aprÃ¨s sa sortie, Ã  des prix oscillant entre 600 et 900 dollars a manifestement jouÃ© un rÃ´le majeur, l'Ã©cart entre les ventes de PS5 et de PS4 continuant de se creuser en faveur de cette derniÃ¨re. Concernant la Xbox, on prÃ©voit seulement 2,5 millions d'unitÃ©s vendues cette annÃ©e, avant une chute rapide vers zÃ©ro en prÃ©vision du lancement de la console de nouvelle gÃ©nÃ©ration. Sans surprise, ces faibles ventes s'expliquent par des facteurs tels que le manque de jeux exclusifs, la prioritÃ© donnÃ©e au dÃ©veloppement du Game Pass et un prix d'entrÃ©e plus Ã©levÃ© que celui de la console de Sony. Pour finir, et pour ne plus parler du matÃ©riel lui-mÃªme, alors que GTA 6 continue d'Ãªtre prÃ©sentÃ© comme une solution potentielle, quoique temporaire, Ã  ces baisses prÃ©vues, Barbour reste sceptique quant Ã  la mesure dans laquelle sa sortie contribuera Ã  redresser ces chiffres en berne. Ce qui s'explique naturellement par ces chiffres en baisse, mais cette prÃ©diction le met en porte-Ã -faux avec les attentes (ou les espoirs ?) de l'ensemble du secteur, qui espÃ¨re que le dernier opus Ã©pique de Rockstar pourra donner un coup de pouce bienvenu Ã  ce qui a Ã©tÃ© une autre annÃ©e difficile.
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