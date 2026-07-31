L'intelligence artificielle Ã©tait censÃ©e accroÃ®tre la productivitÃ©, accÃ©lÃ©rer le travail et dÃ©charger les employÃ©s des tÃ¢ches routiniÃ¨res. Cependant, des recherches rÃ©centes montrent que les assistants IA pourraient Ã©galement devenir une toute nouvelle forme d'attaque. Le chercheur en sÃ©curitÃ© Hakon Maloy a rÃ©vÃ©lÃ© une sÃ©rie de vulnÃ©rabilitÃ©s affectant Microsoft 365 Copilot, Outlook et Word. Le scÃ©nario le plus prÃ©occupant dÃ©crit un Â« ver informatique Â» autorÃ©plicatif capable de se propager au sein d'une organisation sans l'utilisation d'un logiciel malveillant. D'aprÃ¨s le chercheur, un document Word contenant des instructions invisibles suffit Ã Copilot pour exÃ©cuter les commandes laissÃ©es par l'attaquant. Pire encore, les fichiers infectÃ©s pourraient Ãªtre distribuÃ©s Ã d'autres employÃ©s, qui propageraient ainsi la menace sans le savoir. Les attaques dÃ©crites par Maloy utilisent l'injection croisÃ©e de commandes. ConcrÃ¨tement, cela consiste Ã manipuler les donnÃ©es d'entrÃ©e pour que le modÃ¨le d'IA interprÃ¨te des commandes cachÃ©es comme des instructions lÃ©gitimes. Les attaquants peuvent insÃ©rer de telles commandes sur des sites web, dans des courriels ou directement dans des documents Word. Si un utilisateur utilise Copilot lorsqu'il travaille avec ce type de contenu, l'assistant IA peut lire les instructions cachÃ©es et les exÃ©cuter Ã l'insu du propriÃ©taire du compte. Le chercheur souligne que les attaques ne nÃ©cessitent ni la prise de contrÃ´le d'un compte Microsoft, ni l'installation de logiciels malveillants, ni des compÃ©tences techniques avancÃ©es. Dans de nombreux cas, un contenu soigneusement conÃ§u suffit.
Le premier scÃ©nario concerne Microsoft 365 Copilot. Un attaquant pourrait crÃ©er un site web contenant des instructions cachÃ©es destinÃ©es exclusivement au modÃ¨le d'IA. AprÃ¨s avoir visitÃ© ce site et utilisÃ© Copilot, l'assistant pourrait mÃ©moriser certaines commandes et les intÃ©grer lors de sessions ultÃ©rieures. Cela signifie qu'il est possible d'influencer les rÃ©ponses gÃ©nÃ©rÃ©es par l'IA au fil du temps. Les utilisateurs peuvent mÃªme ne pas se rendre compte qu'une interaction prÃ©cÃ©dente a influencÃ© les actions ultÃ©rieures de l'assistant. Le second scÃ©nario concerne Outlook et les courriels d'hameÃ§onnage. Le chercheur a dÃ©montrÃ© qu'un courriel soigneusement conÃ§u peut contenir des instructions invisibles interprÃ©tÃ©es par Copilot lors du rÃ©sumÃ© de la correspondance ou de la gÃ©nÃ©ration d'une rÃ©ponse. De ce fait, l'IA peut Ãªtre amenÃ©e Ã divulguer des informations que l'utilisateur n'a jamais eu l'intention de partager. Microsoft a classÃ© les problÃ¨mes signalÃ©s comme des vulnÃ©rabilitÃ©s de gravitÃ© modÃ©rÃ©e et a prÃ©parÃ© des correctifs pour limiter la possibilitÃ© d'exploiter ce mÃ©canisme. Câ€™est lâ€™attaque ciblant Microsoft Word qui est la plus prÃ©occupante. Maloy a dÃ©crit une mÃ©thode consistant Ã dissimuler des instructions en blanc sur un fond blanc. Bien que ces instructions soient pratiquement invisibles pour lâ€™Å“il humain, Copilot peut les lire et les interprÃ©ter comme des instructions lÃ©gitimes. Si l'assistant utilise un tel document comme source lors de la modification ou de la crÃ©ation de nouveaux fichiers, des commandes cachÃ©es peuvent Ãªtre automatiquement transfÃ©rÃ©es. De cette maniÃ¨re, les documents crÃ©Ã©s ultÃ©rieurement deviennent Ã©galement des vecteurs d'attaque.
L'Ã©lÃ©ment le plus inquiÃ©tant de toute cette situation rÃ©side dans la maniÃ¨re dont la menace se propage. Un employÃ© utilisant Copilot peut gÃ©nÃ©rer un document contenant des instructions cachÃ©es laissÃ©es par un attaquant. Ce fichier est ensuite envoyÃ© Ã un collÃ¨gue ou partagÃ© au sein de l'organisation. Lorsqu'une autre personne ouvre le document et utilise Copilot, son assistant IA peut Ã©galement Ãªtre infectÃ©. Le processus peut Ãªtre rÃ©pÃ©tÃ© Ã maintes reprises sans intervention active du cybercriminel. Il n'est pas nÃ©cessaire d'installer de macros, d'exÃ©cuter du code ou de tÃ©lÃ©charger des fichiers exÃ©cutables suspects. Le document lui-mÃªme et l'interaction avec l'IA suffisent Ã propager l'attaque.
Le chercheur a collaborÃ© avec le Centre de rÃ©ponse aux incidents de sÃ©curitÃ© de Microsoft et les Ã©quipes de dÃ©veloppement des produits Microsoft 365. L'entreprise a dÃ©jÃ mis en Å“uvre des mesures de sÃ©curitÃ© pour se protÃ©ger contre les vulnÃ©rabilitÃ©s liÃ©es Ã la mÃ©moire et Ã la messagerie de Copilot. D'aprÃ¨s Maloy, la faille de Word reste exploitable. Il affirme Ã©galement que Microsoft a prolongÃ© Ã deux reprises le dÃ©lai de coordination avant de divulguer publiquement les dÃ©tails, et que le processus dure dÃ©sormais depuis plus de 140 jours. Le gÃ©ant de Redmond n'a pas encore communiquÃ© d'informations concernant une solution complÃ¨te pour le scÃ©nario Word.
Le premier scÃ©nario concerne Microsoft 365 Copilot. Un attaquant pourrait crÃ©er un site web contenant des instructions cachÃ©es destinÃ©es exclusivement au modÃ¨le d'IA. AprÃ¨s avoir visitÃ© ce site et utilisÃ© Copilot, l'assistant pourrait mÃ©moriser certaines commandes et les intÃ©grer lors de sessions ultÃ©rieures. Cela signifie qu'il est possible d'influencer les rÃ©ponses gÃ©nÃ©rÃ©es par l'IA au fil du temps. Les utilisateurs peuvent mÃªme ne pas se rendre compte qu'une interaction prÃ©cÃ©dente a influencÃ© les actions ultÃ©rieures de l'assistant. Le second scÃ©nario concerne Outlook et les courriels d'hameÃ§onnage. Le chercheur a dÃ©montrÃ© qu'un courriel soigneusement conÃ§u peut contenir des instructions invisibles interprÃ©tÃ©es par Copilot lors du rÃ©sumÃ© de la correspondance ou de la gÃ©nÃ©ration d'une rÃ©ponse. De ce fait, l'IA peut Ãªtre amenÃ©e Ã divulguer des informations que l'utilisateur n'a jamais eu l'intention de partager. Microsoft a classÃ© les problÃ¨mes signalÃ©s comme des vulnÃ©rabilitÃ©s de gravitÃ© modÃ©rÃ©e et a prÃ©parÃ© des correctifs pour limiter la possibilitÃ© d'exploiter ce mÃ©canisme. Câ€™est lâ€™attaque ciblant Microsoft Word qui est la plus prÃ©occupante. Maloy a dÃ©crit une mÃ©thode consistant Ã dissimuler des instructions en blanc sur un fond blanc. Bien que ces instructions soient pratiquement invisibles pour lâ€™Å“il humain, Copilot peut les lire et les interprÃ©ter comme des instructions lÃ©gitimes. Si l'assistant utilise un tel document comme source lors de la modification ou de la crÃ©ation de nouveaux fichiers, des commandes cachÃ©es peuvent Ãªtre automatiquement transfÃ©rÃ©es. De cette maniÃ¨re, les documents crÃ©Ã©s ultÃ©rieurement deviennent Ã©galement des vecteurs d'attaque.
L'Ã©lÃ©ment le plus inquiÃ©tant de toute cette situation rÃ©side dans la maniÃ¨re dont la menace se propage. Un employÃ© utilisant Copilot peut gÃ©nÃ©rer un document contenant des instructions cachÃ©es laissÃ©es par un attaquant. Ce fichier est ensuite envoyÃ© Ã un collÃ¨gue ou partagÃ© au sein de l'organisation. Lorsqu'une autre personne ouvre le document et utilise Copilot, son assistant IA peut Ã©galement Ãªtre infectÃ©. Le processus peut Ãªtre rÃ©pÃ©tÃ© Ã maintes reprises sans intervention active du cybercriminel. Il n'est pas nÃ©cessaire d'installer de macros, d'exÃ©cuter du code ou de tÃ©lÃ©charger des fichiers exÃ©cutables suspects. Le document lui-mÃªme et l'interaction avec l'IA suffisent Ã propager l'attaque.
Le chercheur a collaborÃ© avec le Centre de rÃ©ponse aux incidents de sÃ©curitÃ© de Microsoft et les Ã©quipes de dÃ©veloppement des produits Microsoft 365. L'entreprise a dÃ©jÃ mis en Å“uvre des mesures de sÃ©curitÃ© pour se protÃ©ger contre les vulnÃ©rabilitÃ©s liÃ©es Ã la mÃ©moire et Ã la messagerie de Copilot. D'aprÃ¨s Maloy, la faille de Word reste exploitable. Il affirme Ã©galement que Microsoft a prolongÃ© Ã deux reprises le dÃ©lai de coordination avant de divulguer publiquement les dÃ©tails, et que le processus dure dÃ©sormais depuis plus de 140 jours. Le gÃ©ant de Redmond n'a pas encore communiquÃ© d'informations concernant une solution complÃ¨te pour le scÃ©nario Word.
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