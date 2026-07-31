L'Ã©mulateur PS5 Kyty permet de jouer aux premiers jeux 3D jusqu'Ã  30 images par seconde.

PubliÃ© le: 31/07/2026 @ 16:02:26: Par Nic007 Dans "Jeux VidÃ©os"
L'Ã©mulateur PS5 Kyty progresse. Selon la communautÃ© des Ã©mulateurs PS5, les premiers jeux 3D peuvent dÃ©sormais tourner sur PC avec une frÃ©quence d'images allant jusqu'Ã 30 images par seconde. Parmi les jeux testÃ©s figure Teenage Mutant Ninja Turtles: Wrath of the Mutants de GameMill Entertainment et Cradle Games. D'aprÃ¨s les tests publiÃ©s, le jeu atteint entre 22 et 24 images par seconde. AprÃ¨s un plantage au lancement initial, il semble fonctionner de maniÃ¨re stable aprÃ¨s un redÃ©marrage. Le jeu de tir Ã la premiÃ¨re personne XIII de Microids et PlayMagic peut Ã©galement Ãªtre lancÃ© et atteint prÃ¨s de 30 images par seconde. Cependant, des bugs graphiques notables persistent, comme l'absence de rendu du sol et du ciel. MalgrÃ© ces limitations, les progrÃ¨s rÃ©alisÃ©s sont considÃ©rÃ©s comme remarquables. ParallÃ¨lement Ã Kyty, l'Ã©mulateur PS5 SharpEmu, basÃ© sur Vulkan, progresse Ã©galement. Toutefois, les deux projets sont encore Ã un stade prÃ©liminaire et sont loin d'une compatibilitÃ© totale.
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