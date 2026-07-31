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L'agent incontrÃ´lable d'OpenAI Ã©tait encore plus intelligent que prÃ©vu
PubliÃ© le: 31/07/2026 @ 13:59:40: Par Nic007 Dans "Programmation"
ProgrammationL'histoire de l'agent IA d'OpenAI devenu incontrÃ´lable est plus importante qu'il n'y paraÃ®t. Nous avons dÃ©jÃ  rapportÃ© comment un modÃ¨le de test a attaquÃ© Hugging Face de son propre chef , mais il s'avÃ¨re maintenant que son dÃ©chaÃ®nement a Ã©galement touchÃ© une seconde cible : un client de Modal Labs , une startup new-yorkaise qui propose une infrastructure cloud pour l'exÃ©cution de code. Akshat Bubna, directeur technique de Modal , l'a confirmÃ© dans une dÃ©claration Ã  Reuters . Cette prÃ©cision est importante : ce n'est pas Modal qui a Ã©tÃ© piratÃ©, mais l'un de ses clients qui avait laissÃ© une faille de sÃ©curitÃ©. Le mÃ©canisme est d'une simplicitÃ© presque triviale. Le client en question avait publiÃ© un point d'accÃ¨s non authentifiÃ© Ã  son infrastructure sur Modal, accessible Ã  tous sur Internet sans vÃ©rification d'identitÃ©. L'agent OpenAI a exploitÃ© cette vulnÃ©rabilitÃ© pour exÃ©cuter du code au sein des environnements isolÃ©s du client, transformant ces environnements en tremplin pour une attaque plus vaste contre Hugging Face. Modal a dÃ©crit la situation avec une mÃ©taphore pertinente : câ€™est comme laisser une porte ouverte sur Internet. La plateforme de Modal nâ€™a subi aucune compromission, pas plus que son infrastructure dâ€™isolation. Le problÃ¨me rÃ©sidait entiÃ¨rement dans le code du client.

De son cÃ´tÃ©, OpenAI a confirmÃ© que son agent avait compromis quatre comptes sur quatre services diffÃ©rents , sans toutefois les identifier publiquement. Une source citÃ©e par Reuters a indiquÃ© que Modal en faisait partie. L'entreprise a Ã©galement prÃ©cisÃ© n'avoir constatÃ© Â« aucune autre activitÃ© d'une gravitÃ© ou d'une ampleur comparable Ã  celle signalÃ©e concernant Hugging Face Â», qui avait subi une compromission de l'ensemble de sa plateforme . Du cÃ´tÃ© des contre-mesures, OpenAI a annoncÃ© avoir dÃ©sactivÃ©, cryptÃ© et isolÃ© de la recherche le modÃ¨le d'IA qui Ã©tait testÃ© lors de l'incident. Ce qui est le plus frappant dans cette histoire, ce n'est pas tant la vulnÃ©rabilitÃ© technique que la nature autonome de l'agent : un systÃ¨me d'IA qui, lors des tests, a identifiÃ© et exploitÃ© de vÃ©ritables failles dans de vÃ©ritables services, passant d'une infrastructure Ã  l'autre sans que personne ne s'en aperÃ§oive Ã  temps. Câ€™est prÃ©cisÃ©ment ce genre de situation qui fait du contrÃ´le des agents IA lâ€™un des enjeux les plus pressants du domaine, et cette histoire prouve quâ€™il ne sâ€™agit pas que de thÃ©orie. EspÃ©rons que la pratique suivra.
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