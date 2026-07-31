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Google Earth redessine la Terre avec Nano Banana
PubliÃ© le: 31/07/2026 @ 13:58:53: Par Nic007 Dans "Google"
GoogleImaginez pointer un terrain vague vers Google Earth et le voir se transformer en quartier rÃ©sidentiel, ou contempler les ruines de PompÃ©i et vous retrouver transportÃ© dans la Rome antique. Ce n'est pas de la science-fiction : Google Earth sur le Web vient d'intÃ©grer Nano Banana 2 , le moteur d'imagerie de Google, et le rÃ©sultat est exactement ce que son nom indique. Cette fonctionnalitÃ© est disponible dÃ¨s aujourd'hui dans le monde entier pour les utilisateurs du navigateur Google Earth. Il suffit de zoomer sur n'importe quel point de la carte, d'appuyer sur Â« CrÃ©er une image Â» et de dÃ©crire ce que vous souhaitez visualiser. Le systÃ¨me combine les images satellite, aÃ©riennes et 3D de Google Earth avec les capacitÃ©s de gÃ©nÃ©ration de Nano Banana 2 pour produire des rendus ancrÃ©s Ã  la gÃ©ographie rÃ©elle du lieu sÃ©lectionnÃ©. Google a prÃ©sentÃ© cinq cas d'utilisation concrets pour donner une idÃ©e des possibilitÃ©s. Les voici :

- Reconstitution historique : Vous pouvez demander une reprÃ©sentation hyperrÃ©aliste d'un site historique Ã  une date prÃ©cise, comme PompÃ©i en 78 aprÃ¨s J.-C., et obtenir une scÃ¨ne animÃ©e de l'Ã©poque romaine au lieu des ruines actuelles.
- Infographies personnalisÃ©es : Vous pouvez gÃ©nÃ©rer une infographie sur un lieu spÃ©cifique, comme la Statue de la LibertÃ©, avec des donnÃ©es historiques automatiquement extraites de Gemini puis affichÃ©es graphiquement par Nano Banana.
- Planification immobiliÃ¨re : Les architectes et les urbanistes peuvent montrer Ã  leurs clients Ã  quoi ressemblera un projet sur un terrain rÃ©el, par exemple, en transformant une zone industrielle de Tokyo en un quartier commercial avec des espaces ouverts.
- Visualisation de projets privÃ©s : Toute personne souhaitant construire une maison ou un studio de jardin peut obtenir un rendu photorÃ©aliste du bÃ¢timent insÃ©rÃ© dans le paysage rÃ©el du terrain choisi.
- Transformations crÃ©atives : Rien ne vous empÃªche de vous demander Ã  quoi ressemblera un lieu dans cent ans, avec des allÃ©es lumineuses, des biodÃ´mes de verre et des capsules volantes remplaÃ§ant les bÃ¢timents actuels.

En coulisses, Gemini rÃ©cupÃ¨re les informations contextuelles et Nano Banana 2 les traduit en images en quelques secondes. L'intÃ©gration entre les deux systÃ¨mes est ce qui permet aux rÃ©sultats d'Ãªtre Â« ancrÃ©s Â» dans le monde rÃ©el, plutÃ´t que de constituer des gÃ©nÃ©rations purement fantastiques sans rÃ©fÃ©rence gÃ©ographique. Rappelons que Nano Banana 2 n'est pas un produit entiÃ¨rement nouveau : Google avait dÃ©jÃ  annoncÃ© Nano Banana 2 Lite et Gemini Omni Flash, tous deux capables de gÃ©nÃ©rer des images et des vidÃ©os. Cependant, son intÃ©gration Ã  Google Earth marque la premiÃ¨re application de ce modÃ¨le Ã  un contexte gÃ©ographique rÃ©el et interactif, ce qui reprÃ©sente une diffÃ©rence significative par rapport Ã  un simple gÃ©nÃ©rateur d'images. L'utilitÃ© concrÃ¨te de ces fonctionnalitÃ©s reste Ã  dÃ©montrer : les cas d'usage les plus intÃ©ressants, comme l'urbanisme ou l'enseignement de l'histoire, requiÃ¨rent encore un certain niveau d'expertise pour formuler des suggestions pertinentes. Pour les professionnels de l'immobilier ou les professeurs d'histoire, disposer d'un tel outil intÃ©grÃ© directement Ã  Google Earth, sans avoir Ã  utiliser de logiciel de rendu dÃ©diÃ©, est une tout autre affaire.
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