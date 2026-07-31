Seagate prÃ©pare des disques durs de 50 To

Il y a quelques annÃ©es encore, de nombreux analystes prÃ©disaient le remplacement progressif des disques durs traditionnels par les SSD. Or, la rÃ©alitÃ© est tout autre. L'essor de l'intelligence artificielle a engendrÃ© une renaissance inattendue des disques durs, et Seagate vient de dÃ©voiler des projets qui tÃ©moignent de l'importance cruciale du stockage de donnÃ©es haute capacitÃ© aujourd'hui. Le fabricant a annoncÃ© son intention de commercialiser des disques HAMR d'une capacitÃ© allant jusqu'Ã 50 To dÃ¨s 2027. Il s'agit d'une nouvelle Ã©tape dans la course Ã la crÃ©ation de supports capables de stocker les quantitÃ©s inimaginables d'informations dont les centres de donnÃ©es exÃ©cutant des modÃ¨les d'IA ont besoin chaque jour. Ces nouvelles informations ont Ã©tÃ© rÃ©vÃ©lÃ©es lors de la prÃ©sentation des rÃ©sultats financiers de Seagate pour le quatriÃ¨me trimestre de l'exercice 2026. La sociÃ©tÃ© a confirmÃ© que le dÃ©veloppement de la technologie HAMR se dÃ©roule comme prÃ©vu et que le prochain objectif est de franchir la barre des 50 To sur un seul disque dur. Un Ã©lÃ©ment clÃ© du projet est l'augmentation de la densitÃ© de stockage au-delÃ de 5 To sur un seul plateau magnÃ©tique. ConcrÃ¨tement, cela permettra de construire des disques Ã dix plateaux, offrant une capacitÃ© de stockage supÃ©rieure Ã 50 To. Les premiÃ¨res unitÃ©s de la nouvelle gÃ©nÃ©ration devraient parvenir aux clients tests fin 2027. Les procÃ©dures de qualification standard dÃ©buteront ensuite, menÃ©es en collaboration avec les fabricants de serveurs et les exploitants des plus grands centres de donnÃ©es.
Jusqu'Ã rÃ©cemment, la technologie d'enregistrement magnÃ©tique assistÃ© par la chaleur Ã©tait considÃ©rÃ©e comme un projet d'avenir ambitieux. Aujourd'hui, Seagate la considÃ¨re comme une solution Ã©prouvÃ©e, prÃªte Ã Ãªtre dÃ©ployÃ©e Ã plus grande Ã©chelle. La plateforme Mozaic 4+ actuelle prend dÃ©jÃ en charge des disques d'une capacitÃ© allant jusqu'Ã 44 To. L'entreprise prÃ©voit que d'ici fin 2026, la moitiÃ© des exaoctets basÃ©s sur la technologie HAMR qu'elle livrera proviendront de cette plateforme. La prochaine Ã©tape sera le Mozaic 5+, qui nous permettra de dÃ©passer la limite de 5 To par plateau. Ce disque constituera la base des futurs disques d'une capacitÃ© supÃ©rieure Ã 50 To. Le principal public cible de ces nouveaux modÃ¨les ne sera pas constituÃ© d'utilisateurs d'ordinateurs classiques. Seagate admet ouvertement que les opÃ©rateurs de cloud computing et les entreprises dÃ©veloppant des infrastructures d'intelligence artificielle demeurent ses principaux clients. Les modÃ¨les gÃ©nÃ©ratifs, les systÃ¨mes multi-agents et les ensembles de donnÃ©es massifs nÃ©cessitent non seulement de puissants accÃ©lÃ©rateurs d'IA, mais aussi d'immenses capacitÃ©s de stockage. Chaque interaction utilisateur, chaque donnÃ©e d'entraÃ®nement et l'historique des performances du modÃ¨le doivent Ãªtre conservÃ©s pendant de longues pÃ©riodes. C'est pourquoi les besoins en capacitÃ© augmentent beaucoup plus rapidement qu'il y a quelques annÃ©es. Selon des reprÃ©sentants de Seagate, la plupart des disques nearline actuellement en production ont dÃ©jÃ Ã©tÃ© rÃ©servÃ©s par des clients jusqu'en 2028. De tels dÃ©lais de livraison Ã©taient rares jusqu'Ã rÃ©cemment. Les disques capables de stocker davantage de tÃ©raoctets par plateau pourraient contribuer Ã maintenir les coÃ»ts des disques durs Â« relativement stables Â».
Le dÃ©veloppement de la mÃ©moire SSD n'a pas freinÃ© les investissements dans les disques durs. Ces deux solutions remplissent dÃ©sormais des fonctions totalement diffÃ©rentes. Les SSD assurent un accÃ¨s rapide aux donnÃ©es et gÃ¨rent les opÃ©rations les plus exigeantes. Les disques durs, quant Ã eux, restent la solution la plus Ã©conomique pour stocker d'Ã©normes quantitÃ©s d'informations. Ã€ des Ã©chelles de plusieurs centaines de pÃ©taoctets ou exaoctets, les Ã©carts de coÃ»t deviennent considÃ©rables. Câ€™est pourquoi les exploitants des plus grands centres de donnÃ©es continuent dâ€™investir dans les disques magnÃ©tiques traditionnels. Chaque augmentation de capacitÃ© dâ€™un support permet de rÃ©duire le nombre dâ€™Ã©quipements dans les baies de serveurs, de simplifier la gestion de lâ€™infrastructure et dâ€™optimiser lâ€™utilisation de lâ€™espace disponible. L'intÃ©rÃªt croissant pour le stockage s'est reflÃ©tÃ© dans les rÃ©sultats financiers de Seagate. L'entreprise a clÃ´turÃ© le dernier trimestre avec un chiffre d'affaires de 3,6 milliards de dollars, soit une hausse de 48 % sur un an et de 17 % par rapport au trimestre prÃ©cÃ©dent. L'entreprise anticipe une nouvelle accÃ©lÃ©ration de ses ventes grÃ¢ce Ã la gÃ©nÃ©ralisation du dÃ©ploiement de la technologie HAMR. Tout porte Ã croire que le dÃ©veloppement de l'intelligence artificielle continuera de stimuler le marchÃ© traditionnel des disques durs pendant de nombreuses annÃ©es encore. Bien que les particuliers ne soient pas prÃ¨s de voir des disques durs de 50 tÃ©raoctets dans leurs ordinateurs, de tels modÃ¨les deviendront la base de l'infrastructure qui supportera les prochaines gÃ©nÃ©rations de modÃ¨les d'IA et de services cloud.
Jusqu'Ã rÃ©cemment, la technologie d'enregistrement magnÃ©tique assistÃ© par la chaleur Ã©tait considÃ©rÃ©e comme un projet d'avenir ambitieux. Aujourd'hui, Seagate la considÃ¨re comme une solution Ã©prouvÃ©e, prÃªte Ã Ãªtre dÃ©ployÃ©e Ã plus grande Ã©chelle. La plateforme Mozaic 4+ actuelle prend dÃ©jÃ en charge des disques d'une capacitÃ© allant jusqu'Ã 44 To. L'entreprise prÃ©voit que d'ici fin 2026, la moitiÃ© des exaoctets basÃ©s sur la technologie HAMR qu'elle livrera proviendront de cette plateforme. La prochaine Ã©tape sera le Mozaic 5+, qui nous permettra de dÃ©passer la limite de 5 To par plateau. Ce disque constituera la base des futurs disques d'une capacitÃ© supÃ©rieure Ã 50 To. Le principal public cible de ces nouveaux modÃ¨les ne sera pas constituÃ© d'utilisateurs d'ordinateurs classiques. Seagate admet ouvertement que les opÃ©rateurs de cloud computing et les entreprises dÃ©veloppant des infrastructures d'intelligence artificielle demeurent ses principaux clients. Les modÃ¨les gÃ©nÃ©ratifs, les systÃ¨mes multi-agents et les ensembles de donnÃ©es massifs nÃ©cessitent non seulement de puissants accÃ©lÃ©rateurs d'IA, mais aussi d'immenses capacitÃ©s de stockage. Chaque interaction utilisateur, chaque donnÃ©e d'entraÃ®nement et l'historique des performances du modÃ¨le doivent Ãªtre conservÃ©s pendant de longues pÃ©riodes. C'est pourquoi les besoins en capacitÃ© augmentent beaucoup plus rapidement qu'il y a quelques annÃ©es. Selon des reprÃ©sentants de Seagate, la plupart des disques nearline actuellement en production ont dÃ©jÃ Ã©tÃ© rÃ©servÃ©s par des clients jusqu'en 2028. De tels dÃ©lais de livraison Ã©taient rares jusqu'Ã rÃ©cemment. Les disques capables de stocker davantage de tÃ©raoctets par plateau pourraient contribuer Ã maintenir les coÃ»ts des disques durs Â« relativement stables Â».
Le dÃ©veloppement de la mÃ©moire SSD n'a pas freinÃ© les investissements dans les disques durs. Ces deux solutions remplissent dÃ©sormais des fonctions totalement diffÃ©rentes. Les SSD assurent un accÃ¨s rapide aux donnÃ©es et gÃ¨rent les opÃ©rations les plus exigeantes. Les disques durs, quant Ã eux, restent la solution la plus Ã©conomique pour stocker d'Ã©normes quantitÃ©s d'informations. Ã€ des Ã©chelles de plusieurs centaines de pÃ©taoctets ou exaoctets, les Ã©carts de coÃ»t deviennent considÃ©rables. Câ€™est pourquoi les exploitants des plus grands centres de donnÃ©es continuent dâ€™investir dans les disques magnÃ©tiques traditionnels. Chaque augmentation de capacitÃ© dâ€™un support permet de rÃ©duire le nombre dâ€™Ã©quipements dans les baies de serveurs, de simplifier la gestion de lâ€™infrastructure et dâ€™optimiser lâ€™utilisation de lâ€™espace disponible. L'intÃ©rÃªt croissant pour le stockage s'est reflÃ©tÃ© dans les rÃ©sultats financiers de Seagate. L'entreprise a clÃ´turÃ© le dernier trimestre avec un chiffre d'affaires de 3,6 milliards de dollars, soit une hausse de 48 % sur un an et de 17 % par rapport au trimestre prÃ©cÃ©dent. L'entreprise anticipe une nouvelle accÃ©lÃ©ration de ses ventes grÃ¢ce Ã la gÃ©nÃ©ralisation du dÃ©ploiement de la technologie HAMR. Tout porte Ã croire que le dÃ©veloppement de l'intelligence artificielle continuera de stimuler le marchÃ© traditionnel des disques durs pendant de nombreuses annÃ©es encore. Bien que les particuliers ne soient pas prÃ¨s de voir des disques durs de 50 tÃ©raoctets dans leurs ordinateurs, de tels modÃ¨les deviendront la base de l'infrastructure qui supportera les prochaines gÃ©nÃ©rations de modÃ¨les d'IA et de services cloud.
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