Le plus ancien serveur Minecraft a Ã©tÃ© archivÃ©. Le projet 2b2t occupait 80 To de donnÃ©es.

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Le plus ancien serveur Minecraft a Ã©tÃ© archivÃ©. Le projet 2b2t occupait 80 To...
PubliÃ© le: 31/07/2026 @ 01:13:53: Par Nic007 Dans "Jeux VidÃ©os"
Jeux VidÃ©osAprÃ¨s prÃ¨s de deux ans de travail intensif, des moddeurs sont parvenus Ã  recrÃ©er une rÃ©plique complÃ¨te du monde du serveur 2b2t, considÃ©rÃ© comme le plus ancien et l'un des serveurs les plus emblÃ©matiques de l'histoire de Minecraft. Le rÃ©sultat est une archive de plus de 80 To de donnÃ©es, rÃ©duite Ã  environ 15 To grÃ¢ce Ã  la mise au point d'une nouvelle mÃ©thode de compression. Le projet a dÃ©butÃ© en 2024 et s'est achevÃ© en avril 2026 aprÃ¨s 22 mois de travail continu. Vingt-huit comptes de bots ont Ã©tÃ© utilisÃ©s pour cartographier le monde, parcourant l'intÃ©gralitÃ© du serveur et enregistrant la position de chaque bloc avec une grande prÃ©cision. Un monde complet a ainsi Ã©tÃ© archivÃ©, englobant les trois dimensions principales de Minecraft : l'Overworld, le Nether et l'End. L'ampleur du projet est colossale : le monde de 2b2t s'Ã©tend sur plus d'un million de blocs et ne cesse de croÃ®tre depuis 2010. DÃ¨s ses dÃ©buts, le serveur a fonctionnÃ© sans administrateurs, sans rÃ¨gles ni rÃ©initialisation de la carte, ce qui a permis aux joueurs de crÃ©er et de dÃ©truire des milliers de structures au fil des ans. Cette histoire unique est devenue la principale motivation pour prÃ©server l'Ã©tat actuel du monde et Ã©viter toute modification ultÃ©rieure.



Le plus grand dÃ©fi s'est toutefois avÃ©rÃ© Ãªtre non seulement l'exploration du serveur lui-mÃªme, mais aussi le stockage des donnÃ©es collectÃ©es. Le stockage de l'intÃ©gralitÃ© des archives aurait nÃ©cessitÃ©, entre autres, huit SSD M.2 de 8 To ou cinq SSD SATA de 16 To. MÃªme avec des disques durs classiques, il faudrait trois modÃ¨les de 36 To. D'aprÃ¨s les crÃ©ateurs du projet, le coÃ»t de la location des serveurs et de l'utilisation de la file d'attente prioritaire dÃ©passait Ã  lui seul 3 000 $, sans compter les frais de stockage. Pour rÃ©soudre le problÃ¨me de la taille des archives, les auteurs ont crÃ©Ã© un format de fichier propriÃ©taire appelÃ© ZVCR, qui utilise l'algorithme de compression Zstandard. Contrairement au format MCA standard utilisÃ© dans Minecraft, cette nouvelle mÃ©thode a permis de rÃ©duire la taille des donnÃ©es de plus de 81 %, limitant ainsi la taille de l'archive Ã  environ 15 To. Bien qu'il s'agisse encore d'un ensemble de donnÃ©es trÃ¨s volumineux, son stockage est nettement plus simple que celui des fichiers originaux.

Le serveur 2b2t reste actif et les joueurs peuvent continuer Ã  jouer, mais certains membres de longue date de la communautÃ© estiment qu'au fil des ans, il a perdu de son charme d'antan. C'est pourquoi les crÃ©ateurs du projet ont dÃ©cidÃ© de prÃ©server son Ã©tat actuel pour les gÃ©nÃ©rations futures
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