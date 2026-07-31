PubliÃ© le: 31/07/2026 @ 01:06:07: Par Nic007 Dans "Programmation"
L'intelligence artificielle Ã©tait censÃ©e accÃ©lÃ©rer la dÃ©tection des erreurs logicielles et simplifier le travail des dÃ©veloppeurs. Or, il apparaÃ®t de plus en plus clairement que les modÃ¨les commerciaux les plus avancÃ©s peuvent refuser de coopÃ©rer prÃ©cisÃ©ment au moment oÃ¹ on en a le plus besoin. Câ€™est la situation dÃ©crite par le chercheur en sÃ©curitÃ© Daniel Fox Franke qui, en analysant un mystÃ©rieux bug Linux, sâ€™est heurtÃ© Ã un obstacle : les mesures de sÃ©curitÃ© dâ€™OpenAI. Finalement, il a pu analyser le problÃ¨me grÃ¢ce Ã des modÃ¨les open source dÃ©veloppÃ©s en Chine. Franke cherchait Ã dÃ©terminer l'origine d'une erreur de segmentation survenue dans l'outil populaire ripgrep. Il a d'abord utilisÃ© GPT-5.6 Sol d'OpenAI, espÃ©rant que cela l'aiderait Ã analyser le code et les dÃ©pendances Ã l'origine du plantage. Au lieu de rÃ©ponses, il a essuyÃ© de nouveaux blocages. Il a indiquÃ© que le classificateur de cybersÃ©curitÃ© d'OpenAI considÃ©rait systÃ©matiquement ses requÃªtes comme potentiellement dangereuses et refusait de fournir des rÃ©ponses, bien que ses recherches portaient sur l'analyse lÃ©gale de code source. Le chercheur souligne qu'il ne cherchait ni Ã exploiter une faille de sÃ©curitÃ© ni Ã prÃ©parer une attaque. Il souhaitait simplement dÃ©terminer la cause du plantage de l'application et identifier les composants systÃ¨me responsables du problÃ¨me.
D'aprÃ¨s Franke, le modÃ¨le GPT s'est comportÃ© de maniÃ¨re rationnelle et a compris l'objectif de son analyse. Les blocs provenaient d'un systÃ¨me de classification de cybersÃ©curitÃ© distinct qui filtre les requÃªtes et les rÃ©ponses avant leur transmission Ã l'utilisateur. Le chercheur a tentÃ© de modifier le libellÃ© de la commande, en prÃ©cisant explicitement que l'analyse devait se concentrer uniquement sur le code source de ripgrep et musl, sans exÃ©cuter d'exploits ni tenter de reproduire le plantage. Cette tentative a Ã©chouÃ©. AprÃ¨s plusieurs nouveaux refus, il dÃ©cida qu'il Ã©tait inutile de continuer Ã travailler avec un modÃ¨le fermÃ©. Franke a dÃ©cidÃ© d'utiliser deux modÃ¨les d'IA open source dÃ©veloppÃ©s par des entreprises chinoises. Le premier Ã©tait Kimi K3 de Moonshot AI, le second Ã©tait GLM-5.2 de Z.ai. Chacun a jouÃ© un rÃ´le diffÃ©rent dans l'enquÃªte. Kimi K3 a Ã©tÃ© le premier Ã suggÃ©rer que le problÃ¨me ne venait peut-Ãªtre pas de ripgrep lui-mÃªme, mais du noyau Linux. Cependant, le modÃ¨le a ensuite commencÃ© Ã tirer des conclusions erronÃ©es et Ã perdre en cohÃ©rence Ã mesure que la quantitÃ© d'informations analysÃ©es augmentait. Seul GLM-5.2 a rÃ©analysÃ© l'ensemble des donnÃ©es et rÃ©organisÃ© les rÃ©sultats antÃ©rieurs, permettant ainsi une justification beaucoup plus solide de l'hypothÃ¨se d'erreur du noyau.
Bien que l'enquÃªte soit bien avancÃ©e, Franke souligne que l'affaire n'est pas encore close. Il est convaincu d'avoir identifiÃ© un vÃ©ritable bug dans le noyau Linux, mais il doit encore confirmer si celui-ci est responsable des plantages observÃ©s. Ce n'est qu'aprÃ¨s avoir effectuÃ© des tests supplÃ©mentaires qu'il prÃ©voit de signaler le problÃ¨me Ã la communautÃ© de dÃ©veloppement du noyau Linux. Ã€ ce stade, rien n'indique que le bogue dÃ©couvert permette une attaque ou constitue une faille de sÃ©curitÃ© grave. L'histoire de Franke a relancÃ© le dÃ©bat sur l'avenir de l'intelligence artificielle utilisÃ©e par les programmeurs et les chercheurs en sÃ©curitÃ©. Les modÃ¨les en boucle fermÃ©e sont de plus en plus souvent dotÃ©s de contraintes complexes conÃ§ues pour empÃªcher l'utilisation de l'IA Ã des fins de cyberattaques. Le problÃ¨me, c'est que ces mÃªmes mesures de sÃ©curitÃ© peuvent aussi bloquer des recherches parfaitement lÃ©gitimes menÃ©es par des experts en dÃ©tection de bogues. Franke admet ne pas avoir d'approche idÃ©ologique vis-Ã -vis des logiciels libres. Il soutient toutefois que les produits propriÃ©taires servent bien plus les intÃ©rÃªts du fabricant que ceux de l'utilisateur. Il estime que les modÃ¨les ouverts offrent une plus grande libertÃ© de travail et permettent de rÃ©soudre plus rapidement les problÃ¨mes techniques concrets.
ParallÃ¨lement, le secteur technologique amÃ©ricain dÃ©bat de plus en plus de l'avenir des modÃ¨les ouverts. Certaines entreprises estiment que ce sont les seules solutions permettant de maintenir le rythme de la recherche en sÃ©curitÃ©. D'autres soutiennent que des restrictions sont nÃ©cessaires pour empÃªcher les cybercriminels d'exploiter les modÃ¨les d'IA les plus rÃ©cents. Cependant, l'exemple de l'analyse des bogues sous Linux montre que trouver cet Ã©quilibre devient de plus en plus difficile. Lorsque l'IA refuse d'aider un expert Ã corriger un logiciel, les outils qui ne prÃ©sentent pas ces limitations prennent le dessus.
D'aprÃ¨s Franke, le modÃ¨le GPT s'est comportÃ© de maniÃ¨re rationnelle et a compris l'objectif de son analyse. Les blocs provenaient d'un systÃ¨me de classification de cybersÃ©curitÃ© distinct qui filtre les requÃªtes et les rÃ©ponses avant leur transmission Ã l'utilisateur. Le chercheur a tentÃ© de modifier le libellÃ© de la commande, en prÃ©cisant explicitement que l'analyse devait se concentrer uniquement sur le code source de ripgrep et musl, sans exÃ©cuter d'exploits ni tenter de reproduire le plantage. Cette tentative a Ã©chouÃ©. AprÃ¨s plusieurs nouveaux refus, il dÃ©cida qu'il Ã©tait inutile de continuer Ã travailler avec un modÃ¨le fermÃ©. Franke a dÃ©cidÃ© d'utiliser deux modÃ¨les d'IA open source dÃ©veloppÃ©s par des entreprises chinoises. Le premier Ã©tait Kimi K3 de Moonshot AI, le second Ã©tait GLM-5.2 de Z.ai. Chacun a jouÃ© un rÃ´le diffÃ©rent dans l'enquÃªte. Kimi K3 a Ã©tÃ© le premier Ã suggÃ©rer que le problÃ¨me ne venait peut-Ãªtre pas de ripgrep lui-mÃªme, mais du noyau Linux. Cependant, le modÃ¨le a ensuite commencÃ© Ã tirer des conclusions erronÃ©es et Ã perdre en cohÃ©rence Ã mesure que la quantitÃ© d'informations analysÃ©es augmentait. Seul GLM-5.2 a rÃ©analysÃ© l'ensemble des donnÃ©es et rÃ©organisÃ© les rÃ©sultats antÃ©rieurs, permettant ainsi une justification beaucoup plus solide de l'hypothÃ¨se d'erreur du noyau.
Bien que l'enquÃªte soit bien avancÃ©e, Franke souligne que l'affaire n'est pas encore close. Il est convaincu d'avoir identifiÃ© un vÃ©ritable bug dans le noyau Linux, mais il doit encore confirmer si celui-ci est responsable des plantages observÃ©s. Ce n'est qu'aprÃ¨s avoir effectuÃ© des tests supplÃ©mentaires qu'il prÃ©voit de signaler le problÃ¨me Ã la communautÃ© de dÃ©veloppement du noyau Linux. Ã€ ce stade, rien n'indique que le bogue dÃ©couvert permette une attaque ou constitue une faille de sÃ©curitÃ© grave. L'histoire de Franke a relancÃ© le dÃ©bat sur l'avenir de l'intelligence artificielle utilisÃ©e par les programmeurs et les chercheurs en sÃ©curitÃ©. Les modÃ¨les en boucle fermÃ©e sont de plus en plus souvent dotÃ©s de contraintes complexes conÃ§ues pour empÃªcher l'utilisation de l'IA Ã des fins de cyberattaques. Le problÃ¨me, c'est que ces mÃªmes mesures de sÃ©curitÃ© peuvent aussi bloquer des recherches parfaitement lÃ©gitimes menÃ©es par des experts en dÃ©tection de bogues. Franke admet ne pas avoir d'approche idÃ©ologique vis-Ã -vis des logiciels libres. Il soutient toutefois que les produits propriÃ©taires servent bien plus les intÃ©rÃªts du fabricant que ceux de l'utilisateur. Il estime que les modÃ¨les ouverts offrent une plus grande libertÃ© de travail et permettent de rÃ©soudre plus rapidement les problÃ¨mes techniques concrets.
ParallÃ¨lement, le secteur technologique amÃ©ricain dÃ©bat de plus en plus de l'avenir des modÃ¨les ouverts. Certaines entreprises estiment que ce sont les seules solutions permettant de maintenir le rythme de la recherche en sÃ©curitÃ©. D'autres soutiennent que des restrictions sont nÃ©cessaires pour empÃªcher les cybercriminels d'exploiter les modÃ¨les d'IA les plus rÃ©cents. Cependant, l'exemple de l'analyse des bogues sous Linux montre que trouver cet Ã©quilibre devient de plus en plus difficile. Lorsque l'IA refuse d'aider un expert Ã corriger un logiciel, les outils qui ne prÃ©sentent pas ces limitations prennent le dessus.
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