Les ventes mondiales de processeurs mobiles ont fortement chuté.

Le marché mondial des smartphones reste sous pression en raison de la pénurie persistante de puces mémoire, qui pénalise les fabricants d'appareils depuis plusieurs mois. Ces difficultés affectent non seulement les smartphones eux-mêmes, mais aussi le marché des processeurs mobiles. Selon un récent rapport de Counterpoint Research, les livraisons mondiales de processeurs pour smartphones ont chuté de 15 % au premier semestre 2026. Les deux principaux fabricants, Qualcomm et MediaTek, ont enregistré les baisses les plus importantes. Les analystes estiment que leurs livraisons de processeurs ont diminué d'environ 25 % par rapport au premier semestre 2025.
Qualcomm a enregistré une croissance limitée, uniquement grâce à son processeur phare Snapdragon 8 Elite Gen 5 et à d'autres solutions haut de gamme. MediaTek a subi de plein fouet le déclin de ses processeurs 5G d'entrée de gamme, tandis que sa gamme phare Dimensity 9500 a affiché des résultats plus stables. Parallèlement, Apple, Unisoc et Samsung ont vu leurs livraisons de processeurs augmenter. La croissance d'Apple a soutenu la forte demande pour la gamme iPhone 17, ce qui a eu un impact positif sur les livraisons des processeurs A19 et A19 Pro. Les analystes de Counterpoint ont également constaté une évolution des tendances sur le segment des smartphones d'entrée de gamme. Les fabricants délaissent de plus en plus les processeurs 5G économiques de MediaTek au profit des solutions 4G plus abordables d'Unisoc. Cette évolution permet de réduire le coût des smartphones et de maintenir des prix accessibles aux consommateurs, ce qui est tout à fait logique.
Qualcomm a enregistré une croissance limitée, uniquement grâce à son processeur phare Snapdragon 8 Elite Gen 5 et à d'autres solutions haut de gamme. MediaTek a subi de plein fouet le déclin de ses processeurs 5G d'entrée de gamme, tandis que sa gamme phare Dimensity 9500 a affiché des résultats plus stables. Parallèlement, Apple, Unisoc et Samsung ont vu leurs livraisons de processeurs augmenter. La croissance d'Apple a soutenu la forte demande pour la gamme iPhone 17, ce qui a eu un impact positif sur les livraisons des processeurs A19 et A19 Pro. Les analystes de Counterpoint ont également constaté une évolution des tendances sur le segment des smartphones d'entrée de gamme. Les fabricants délaissent de plus en plus les processeurs 5G économiques de MediaTek au profit des solutions 4G plus abordables d'Unisoc. Cette évolution permet de réduire le coût des smartphones et de maintenir des prix accessibles aux consommateurs, ce qui est tout à fait logique.
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