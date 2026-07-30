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Apple va quasiment abandonner complètement les modems Qualcomm.
Publié le: 30/07/2026 @ 18:19:42: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleL'ère des modems 5G de Qualcomm dans les appareils Apple touche à sa fin. Le PDG de Qualcomm, Cristiano Amon, a déclaré que les revenus de l'entreprise provenant de ce segment commencent à chuter fortement. Cependant, il affirme avoir anticipé cette situation et travaille déjà à développer de nouveaux secteurs d'activité, notamment les centres de données et d'autres domaines prometteurs. Suite à la publication du rapport financier de Qualcomm pour le troisième trimestre 2026, M. Amon a déclaré lors d'une interview que les contraintes d'approvisionnement et les problèmes de disponibilité des composants dans l'ensemble du secteur des semi-conducteurs entraîneront une baisse significative de la part de marché de Qualcomm dans les livraisons de modems 5G pour la gamme iPhone 18 Pro, par rapport à son objectif initial de 20 %.

Selon Reuters, les revenus de Qualcomm liés à Apple pourraient chuter d'environ 50 % entre le troisième et le quatrième trimestre. Face à cette situation, Qualcomm mise sur la diversification de ses activités. Cristiano Amon a souligné que l'entreprise a de facto remplacé Apple par son activité de centres de données. Qualcomm prévoit de générer 5 milliards de dollars de revenus sur le marché des centres de données dédiés à l'IA dès 2027. D'ici 2029, l'entreprise table sur une croissance de ce chiffre à 15 milliards de dollars. Toutefois, la perte d'un client aussi important aura certainement un impact sur les résultats financiers globaux du fabricant, même en tenant compte de la diversification et des autres mesures mises en place.
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