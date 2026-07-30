La Xbox Helix finalement sans Steam

Microsoft travaille depuis des années sur le Projet Helix, successeur de la Xbox Series X. Dès le départ, il a été conçu comme une console hybride, à mi-chemin entre console et PC. L'une des caractéristiques de cette vision était d'ouvrir l'appareil aux plateformes de jeux tierces, notamment l'Epic Games Store et Steam ; Epic avait d'ailleurs confirmé avoir discuté de ce sujet avec Microsoft. Or, selon Jez Corden, un initié du secteur, l'intégration de Steam aurait été abandonnée, principalement pour des raisons financières. Selon Corden, un écosystème PC ouvert où les joueurs achètent des titres en dehors du Microsoft Store entraîne un manque à gagner pour l'entreprise. Il cite les données d'Xbox Ally, où seulement 2 % des utilisateurs non abonnés au Game Pass font leurs achats sur le Xbox Store ; les autres utilisent Steam, considérant la console comme une version plus puissante du Steam Deck. Si ce même phénomène se reproduit sur Project Helix, la console pourrait être vendue à un prix nettement supérieur pour compenser ce manque à gagner. Xbox vend depuis longtemps du matériel avec une faible marge, voire à perte, comptant sur les bénéfices des logiciels et des abonnements ; un modèle basé sur un PC entièrement ouvert bouleverse ce calcul.
Cette situation rappelle la politique actuelle de Valve concernant la Steam Deck, dont le prix reste relativement bas précisément parce que les jeux sont vendus presque exclusivement via la plateforme du fabricant. Microsoft, contrairement à Valve, souhaitait allier l'ouverture du PC à son propre écosystème, ce qui, comme on le voit, est difficile à concilier sans augmenter le prix final. Corden laisse entendre que Microsoft n'abandonnera pas forcément le support des jeux hors de sa plateforme, mais que Steam pourrait être contourné au profit de partenaires comme Epic ou GOG, avec lesquels les modèles de partage des revenus sont plus faciles à négocier. Cela permettrait à l'entreprise de conserver une partie des bénéfices de chaque jeu vendu, contribuant ainsi à financer une partie du coût de la console. Asha Sharma, PDG de Xbox, avait déjà formulé des hypothèses similaires, suggérant que les annonces précédentes concernant l'intégration de Steam pourraient ne pas se concrétiser telles quelles.
Pour les joueurs qui s'attendent à ce que Project Helix soit un « PC dans un boîtier de console », il est préférable d'attendre les annonces officielles. Les joueurs intéressés par l'écosystème Xbox et le Game Pass seront les plus avantagés, tandis que ceux qui espèrent une liberté totale de choix quant à leur plateforme d'achat, comme avec un PC traditionnel, le seront moins. Les prochains mois révéleront la direction que prendra réellement Microsoft.
Cette situation rappelle la politique actuelle de Valve concernant la Steam Deck, dont le prix reste relativement bas précisément parce que les jeux sont vendus presque exclusivement via la plateforme du fabricant. Microsoft, contrairement à Valve, souhaitait allier l'ouverture du PC à son propre écosystème, ce qui, comme on le voit, est difficile à concilier sans augmenter le prix final. Corden laisse entendre que Microsoft n'abandonnera pas forcément le support des jeux hors de sa plateforme, mais que Steam pourrait être contourné au profit de partenaires comme Epic ou GOG, avec lesquels les modèles de partage des revenus sont plus faciles à négocier. Cela permettrait à l'entreprise de conserver une partie des bénéfices de chaque jeu vendu, contribuant ainsi à financer une partie du coût de la console. Asha Sharma, PDG de Xbox, avait déjà formulé des hypothèses similaires, suggérant que les annonces précédentes concernant l'intégration de Steam pourraient ne pas se concrétiser telles quelles.
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