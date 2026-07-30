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Samsung prévoit une pénurie de stockage encore plus importante en 2027.
Publié le: 30/07/2026 @ 14:53:11: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielSamsung prévoit une aggravation de la pénurie mondiale de stockage en 2027. Selon l'entreprise, la demande reste supérieure à l'offre, l'expansion des infrastructures d'IA augmentant considérablement les besoins en stockage pour les serveurs d'IA et les centres de données traditionnels. Lors de la présentation de ses résultats trimestriels, Samsung a expliqué que l'IA agentique, en particulier, entraîne une forte hausse de la consommation de jetons. Les développeurs d'IA, ne pouvant obtenir une capacité suffisante auprès des grands fournisseurs de cloud, se tournent de plus en plus vers des fournisseurs de cloud plus petits et spécialisés. Par conséquent, les fabricants de serveurs achètent des quantités plus importantes de stockage, tandis que de nombreuses entreprises continuent de faire face à une disponibilité limitée. Plusieurs grands fournisseurs d'IA ont déjà soumis des prévisions à long terme à Samsung et recherchent des accords d'approvisionnement fermes. Parallèlement, l'expansion des nouvelles capacités de production reste limitée, la construction d'une usine de semi-conducteurs nécessitant plus de trois ans et demi pour produire des plaquettes. Samsung anticipe donc une persistance de la tension sur les marchés jusqu'en 2028.
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