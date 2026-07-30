Amazon permet de partager votre abonnement Prime gratuit avec quelqu'un d'autre.

Amazon a lancé aujourd'hui en Italie Amazon Family , une fonctionnalité permettant aux membres Prime de partager les principaux avantages de leur abonnement avec un autre adulte de leur foyer. L'avantage ? C'est gratuit ! Il suffit d'un abonnement Prime actif, qui coûte 4,99 € par mois ou 49,90 € par an . Le changement le plus notable est que le partage s'effectue sans fusion des deux comptes . Chaque utilisateur conserve son propre historique de commandes, ses recommandations personnalisées et son mot de passe : aucun identifiant partagé, aucune possibilité d'espionner les achats de l'autre. Toute personne activant Amazon Family devient l' « Administrateur » du foyer et peut inviter un deuxième adulte. Ce dernier reçoit une invitation, l'accepte et bénéficie immédiatement des avantages partagés. La configuration se fait en quelques clics depuis la section « Votre Amazon Family » de votre compte. Les avantages transmis au deuxième membre sont ceux que nous utilisons le plus fréquemment au quotidien :
- Livraisons Prime rapides et illimitées
- Prime Video (avec publicités)
- Amazon Music Prime
- Amazon Luna
- Des offres et événements exclusifs comme le Prime Day et le Prime Deals Day
Cependant, un détail concernant le mode de paiement mérite d'être souligné. L'administrateur choisit une carte à partager pour les achats : le second membre verra les quatre derniers chiffres, le nom du titulaire et la date d'expiration, et pourra l'utiliser pour payer. L'administrateur reçoit une notification pour chaque achat effectué avec ce moyen de paiement. Chaque membre peut également choisir de payer avec son moyen de paiement personnel : la carte partagée n'est pas obligatoire pour chaque commande.
Amazon Family sera disponible pour tous les clients dans les prochains jours. Si vous ne le voyez pas encore dans votre compte, cela ne saurait tarder. Pour ceux qui ne sont pas encore membres Prime, c'est aussi l'occasion de s'inscrire : les nouveaux membres éligibles bénéficient d'un essai gratuit de 30 jours . À l'heure où presque tous les services d'abonnement tentent de mettre fin au partage familial , Amazon prend la direction opposée : une initiative qui récompense ses clients fidèles sans rien demander en retour, et qu'il est impossible de critiquer .
- Livraisons Prime rapides et illimitées
- Prime Video (avec publicités)
- Amazon Music Prime
- Amazon Luna
- Des offres et événements exclusifs comme le Prime Day et le Prime Deals Day
Cependant, un détail concernant le mode de paiement mérite d'être souligné. L'administrateur choisit une carte à partager pour les achats : le second membre verra les quatre derniers chiffres, le nom du titulaire et la date d'expiration, et pourra l'utiliser pour payer. L'administrateur reçoit une notification pour chaque achat effectué avec ce moyen de paiement. Chaque membre peut également choisir de payer avec son moyen de paiement personnel : la carte partagée n'est pas obligatoire pour chaque commande.
Amazon Family sera disponible pour tous les clients dans les prochains jours. Si vous ne le voyez pas encore dans votre compte, cela ne saurait tarder. Pour ceux qui ne sont pas encore membres Prime, c'est aussi l'occasion de s'inscrire : les nouveaux membres éligibles bénéficient d'un essai gratuit de 30 jours . À l'heure où presque tous les services d'abonnement tentent de mettre fin au partage familial , Amazon prend la direction opposée : une initiative qui récompense ses clients fidèles sans rien demander en retour, et qu'il est impossible de critiquer .
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