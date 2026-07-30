Gemini gère les commentaires sur Google Docs : résume, répond et suggère des modifications.

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Gemini gère les commentaires sur Google Docs : résume, répond et suggère des...
Publié le: 30/07/2026 @ 14:34:27: Par Nic007 Dans "Google"
GoogleQuiconque travaille en collaboration sur Google Docs sait que les commentaires peuvent rapidement s'accumuler et se transformer en un véritable labyrinthe de retours à gérer. Google a décidé de s'attaquer à ce problème avec la mise à jour Gemini qui, du moins en théorie, promet de simplifier considérablement la gestion des commentaires. À compter d'aujourd'hui, Google annonce que Gemini dans Google Docs pourra lire, interpréter et interagir avec les commentaires dans les documents. Le déploiement a déjà commencé et devrait concerner tous les utilisateurs compatibles d'ici 15 jours . Plus précisément, quatre nouvelles fonctionnalités sont disponibles. Gemini peut résumer les commentaires du document, identifier les thèmes clés ou les actions à entreprendre, et signaler les problèmes non résolus qui bloquent l'avancement du projet. Il peut également ajouter des commentaires à votre place, en laissant des retours directement dans le document. La troisième fonctionnalité concerne la réponse aux discussions ouvertes : Gemini peut répondre aux commentaires existants, et même inclure des fichiers provenant de Google Drive dans les réponses. Enfin, il peut suggérer des modifications du texte pour intégrer les commentaires reçus, sans que l'utilisateur ait à le faire manuellement.

Détail important : Gemini n’agit pas de manière autonome . Il ne publie pas de commentaires, ne répond pas aux discussions et ne modifie pas le document sans l’accord explicite de l’utilisateur. Il prépare des brouillons et des suggestions, mais la décision finale revient toujours à la personne qui travaille sur le document. Les nouvelles fonctionnalités sont accessibles via la barre latérale Gemini dans Google Docs ou via la barre inférieure avec l'icône Gemini. Google précise également que l'IA pourra suggérer des commentaires de synthèse ou générer des réponses automatiques aux discussions ouvertes. Concernant la disponibilité , ces fonctionnalités sont réservées aux utilisateurs disposant d'un abonnement Business Standard ou Plus, Enterprise Standard ou Plus, Education Plus, AI Expanded Access, ou d'un abonnement Google AI Pro ou Ultra . Les utilisateurs possédant un compte Google gratuit ou un abonnement Workspace de base n'y ont pas accès pour le moment. L'intégration entre Gemini et Docs continue de s'étendre : l'IA peut déjà créer des images, des diagrammes et des infographies dans les documents, et gère désormais également le flux de travail de révision collaborative.
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