Intel Nova Lake pourrait intégrer un iGPU extrêmement puissant

De nouvelles informations ont fait surface en ligne concernant la future famille de processeurs Intel Nova Lake, qui sera présentée au CES 2027. La dernière fuite suggère que l'une des puces de cette série sera dotée d'un système graphique intégré exceptionnellement puissant, nécessitant une alimentation dédiée de 65 W et deux phases VCCGT responsables de la prise en charge graphique. Selon Jaykihn, le processeur comportera 16 cœurs, dont huit cœurs hautes performances de type P, quatre cœurs basse consommation de type E et quatre cœurs basse consommation de type LP E. La partie graphique sera assurée par un processeur Xe3P à 12 unités basé sur l'architecture Celestial, une évolution de l'architecture Xe3 déjà utilisée dans les processeurs Panther Lake. La gamme Nova Lake intégrera les nouveaux cœurs Coyote Cove et Arctic Wolf, qui devraient offrir un gain de performances notable par rapport à la génération actuelle. Cependant, ce sont les graphismes intégrés qui suscitent le plus d'intérêt, car la consommation énergétique laisse présager des performances inédites pour un processeur de bureau avec carte graphique intégrée.
Actuellement, les processeurs Panther Lake les plus performants intègrent une carte graphique Arc B390, qui comprend également 12 unités Xe3. Si la fuite se confirme, la nouvelle puce Xe3P devrait offrir des performances encore supérieures grâce à son architecture améliorée et à une marge de puissance et des capacités de gestion thermique nettement supérieures, caractéristiques des PC de bureau. La comparaison avec la concurrence est également intéressante. Les processeurs de bureau AMD Ryzen série G affichent généralement un TDP de 65 W pour l'ensemble du processeur, incluant les cœurs de traitement et la puce graphique intégrée. Dans le cas de la solution proposée par Intel, cette valeur serait uniquement dédiée à la puce graphique, ce qui illustre l'ampleur des changements envisagés.
Certains comparent ces processeurs Intel aux puces mobiles AMD Strix Halo, dont les configurations les plus puissantes peuvent allouer environ 70 à 80 W à la partie graphique intégrée. Cependant, il s'agit toujours de modèles mobiles utilisant une méthode de gestion de l'alimentation différente entre le processeur et la partie graphique. Pour l'instant, toutes les informations restent non officielles et doivent être considérées avec prudence. Le lancement des processeurs Nova Lake n'est prévu que dans plusieurs mois ; leurs spécifications pourraient donc évoluer d'ici là. Il convient également de noter que le dernier processeur de bureau Intel doté d'une carte graphique intégrée particulièrement performante était le Core i7 5775C, sorti en 2015.
Actuellement, les processeurs Panther Lake les plus performants intègrent une carte graphique Arc B390, qui comprend également 12 unités Xe3. Si la fuite se confirme, la nouvelle puce Xe3P devrait offrir des performances encore supérieures grâce à son architecture améliorée et à une marge de puissance et des capacités de gestion thermique nettement supérieures, caractéristiques des PC de bureau. La comparaison avec la concurrence est également intéressante. Les processeurs de bureau AMD Ryzen série G affichent généralement un TDP de 65 W pour l'ensemble du processeur, incluant les cœurs de traitement et la puce graphique intégrée. Dans le cas de la solution proposée par Intel, cette valeur serait uniquement dédiée à la puce graphique, ce qui illustre l'ampleur des changements envisagés.
Certains comparent ces processeurs Intel aux puces mobiles AMD Strix Halo, dont les configurations les plus puissantes peuvent allouer environ 70 à 80 W à la partie graphique intégrée. Cependant, il s'agit toujours de modèles mobiles utilisant une méthode de gestion de l'alimentation différente entre le processeur et la partie graphique. Pour l'instant, toutes les informations restent non officielles et doivent être considérées avec prudence. Le lancement des processeurs Nova Lake n'est prévu que dans plusieurs mois ; leurs spécifications pourraient donc évoluer d'ici là. Il convient également de noter que le dernier processeur de bureau Intel doté d'une carte graphique intégrée particulièrement performante était le Core i7 5775C, sorti en 2015.
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