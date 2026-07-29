Une décision de la société énergétique finlandaise Fingrid pourrait bouleverser le système de communication entre la Russie et l'Europe. Les opérateurs de télécommunications ont été informés que l'entreprise cessera d'entretenir les pylônes électriques utilisés pour les lignes de fibre optique transfrontalières à partir de 2027. Concrètement, cela signifie que la Russie devra trouver de nouveaux itinéraires pour son trafic internet. La raison de cette décision n'est pas une lutte directe pour le contrôle du réseau, mais plutôt des considérations économiques. Après l'interruption des livraisons d'électricité de la Russie à la Finlande pour cause d'impayés présumés, le maintien d'une infrastructure énergétique partagée est devenu non rentable. Cependant, le manque de coopération entre les deux pays ne fait que complexifier davantage cette décision. Fingrid a informé les opérateurs de télécommunications russes de la mise hors service prévue des pylônes de transmission situés à la frontière entre les deux pays. Ces infrastructures servaient non seulement à l'acheminement de l'énergie, mais aussi aux lignes de communication par fibre optique reliant les réseaux russes à l'infrastructure internet européenne. D'après les informations fournies par des sources industrielles, une fois la maintenance des infrastructures terminée, il est possible de couper certains câbles et de démanteler les tours elles-mêmes.
L'entreprise finlandaise évoque une possible évolution de sa décision après 2022. Auparavant, ces lignes de transport servaient à acheminer l'électricité entre les pays. Suite à la suspension des exportations d'énergie russes, le maintien de l'ensemble de l'infrastructure à des fins de télécommunications est devenu trop coûteux et injustifié pour les opérateurs. Les connexions via la Finlande ont joué un rôle important pour les opérateurs russes. Selon des représentants du marché des télécommunications, une partie du trafic internet étranger provenant des réseaux russes transitait par l'infrastructure finlandaise. Cependant, les opérateurs n'ont pas été privés d'accès à l'internet européen. La Russie utilise également d'autres canaux de communication, notamment des connexions via le Bélarus, les pays baltes et des câbles sous-marins en mer Baltique. Les entreprises de télécommunications discutent déjà de nouvelles liaisons. Selon des sources du secteur, de nombreux opérateurs disposent de connexions de secours qui pourraient être utilisées en cas de mise hors service d'une partie de l'infrastructure finlandaise.
Pour la Russie, le principal défi ne réside peut-être pas dans une perte totale d'accès aux services européens, mais plutôt dans le nombre limité de voies de transmission de données disponibles. Les réseaux internet modernes reposent sur de multiples voies indépendantes. Si l'une d'elles est hors service, le trafic peut être redirigé vers d'autres canaux. Cependant, chaque voie supplémentaire renforce la résilience globale du système face aux pannes et à la congestion. Les experts en télécommunications préviennent que la coupure des connexions finlandaises pourrait nécessiter une reconfiguration du réseau. Si les itinéraires alternatifs ne disposent pas d'une bande passante suffisante, les utilisateurs de la Russie européenne pourraient subir une latence accrue lorsqu'ils utilisent des services Internet étrangers, mais ils ne seront pas totalement déconnectés.
L'entreprise finlandaise évoque une possible évolution de sa décision après 2022. Auparavant, ces lignes de transport servaient à acheminer l'électricité entre les pays. Suite à la suspension des exportations d'énergie russes, le maintien de l'ensemble de l'infrastructure à des fins de télécommunications est devenu trop coûteux et injustifié pour les opérateurs. Les connexions via la Finlande ont joué un rôle important pour les opérateurs russes. Selon des représentants du marché des télécommunications, une partie du trafic internet étranger provenant des réseaux russes transitait par l'infrastructure finlandaise. Cependant, les opérateurs n'ont pas été privés d'accès à l'internet européen. La Russie utilise également d'autres canaux de communication, notamment des connexions via le Bélarus, les pays baltes et des câbles sous-marins en mer Baltique. Les entreprises de télécommunications discutent déjà de nouvelles liaisons. Selon des sources du secteur, de nombreux opérateurs disposent de connexions de secours qui pourraient être utilisées en cas de mise hors service d'une partie de l'infrastructure finlandaise.
Pour la Russie, le principal défi ne réside peut-être pas dans une perte totale d'accès aux services européens, mais plutôt dans le nombre limité de voies de transmission de données disponibles. Les réseaux internet modernes reposent sur de multiples voies indépendantes. Si l'une d'elles est hors service, le trafic peut être redirigé vers d'autres canaux. Cependant, chaque voie supplémentaire renforce la résilience globale du système face aux pannes et à la congestion. Les experts en télécommunications préviennent que la coupure des connexions finlandaises pourrait nécessiter une reconfiguration du réseau. Si les itinéraires alternatifs ne disposent pas d'une bande passante suffisante, les utilisateurs de la Russie européenne pourraient subir une latence accrue lorsqu'ils utilisent des services Internet étrangers, mais ils ne seront pas totalement déconnectés.
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