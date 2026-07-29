 Se connecter 
 Se connecter 
        
La Finlande va couper les liaisons de fibre optique russes vers l'Europe
Publié le: 29/07/2026 @ 18:33:43: Par Nic007 Dans "Internet"
InternetUne décision de la société énergétique finlandaise Fingrid pourrait bouleverser le système de communication entre la Russie et l'Europe. Les opérateurs de télécommunications ont été informés que l'entreprise cessera d'entretenir les pylônes électriques utilisés pour les lignes de fibre optique transfrontalières à partir de 2027. Concrètement, cela signifie que la Russie devra trouver de nouveaux itinéraires pour son trafic internet. La raison de cette décision n'est pas une lutte directe pour le contrôle du réseau, mais plutôt des considérations économiques. Après l'interruption des livraisons d'électricité de la Russie à la Finlande pour cause d'impayés présumés, le maintien d'une infrastructure énergétique partagée est devenu non rentable. Cependant, le manque de coopération entre les deux pays ne fait que complexifier davantage cette décision. Fingrid a informé les opérateurs de télécommunications russes de la mise hors service prévue des pylônes de transmission situés à la frontière entre les deux pays. Ces infrastructures servaient non seulement à l'acheminement de l'énergie, mais aussi aux lignes de communication par fibre optique reliant les réseaux russes à l'infrastructure internet européenne. D'après les informations fournies par des sources industrielles, une fois la maintenance des infrastructures terminée, il est possible de couper certains câbles et de démanteler les tours elles-mêmes.

L'entreprise finlandaise évoque une possible évolution de sa décision après 2022. Auparavant, ces lignes de transport servaient à acheminer l'électricité entre les pays. Suite à la suspension des exportations d'énergie russes, le maintien de l'ensemble de l'infrastructure à des fins de télécommunications est devenu trop coûteux et injustifié pour les opérateurs. Les connexions via la Finlande ont joué un rôle important pour les opérateurs russes. Selon des représentants du marché des télécommunications, une partie du trafic internet étranger provenant des réseaux russes transitait par l'infrastructure finlandaise. Cependant, les opérateurs n'ont pas été privés d'accès à l'internet européen. La Russie utilise également d'autres canaux de communication, notamment des connexions via le Bélarus, les pays baltes et des câbles sous-marins en mer Baltique. Les entreprises de télécommunications discutent déjà de nouvelles liaisons. Selon des sources du secteur, de nombreux opérateurs disposent de connexions de secours qui pourraient être utilisées en cas de mise hors service d'une partie de l'infrastructure finlandaise.

Pour la Russie, le principal défi ne réside peut-être pas dans une perte totale d'accès aux services européens, mais plutôt dans le nombre limité de voies de transmission de données disponibles. Les réseaux internet modernes reposent sur de multiples voies indépendantes. Si l'une d'elles est hors service, le trafic peut être redirigé vers d'autres canaux. Cependant, chaque voie supplémentaire renforce la résilience globale du système face aux pannes et à la congestion. Les experts en télécommunications préviennent que la coupure des connexions finlandaises pourrait nécessiter une reconfiguration du réseau. Si les itinéraires alternatifs ne disposent pas d'une bande passante suffisante, les utilisateurs de la Russie européenne pourraient subir une latence accrue lorsqu'ils utilisent des services Internet étrangers, mais ils ne seront pas totalement déconnectés.
« Test Assassin's Creed Black Flag Resynce...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 29-07InternetLes Russes se rebellent contre le blocus du Kremlin : les VPN ne suffisent plus. 1
 28-07InternetFuite de données à Hollywood : les coordonnées de stars se retrouvent dans des bases de données publiques.
 28-07InternetPlus de 5 000 satellites Amazon sont destinés à concurrencer Starlink. Il s’agit d’un réseau planétaire.
 27-07InternetL'Europe veut exclure Huawei d'Internet. La facture est astronomique.
 23-07InternetSpaceX prépare des centres de données en vue de leur lancement dans l'espace.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Réseaux et Télécom
Edpnet
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
  Actualités - Archives
 Internet29-07
La Finlande va couper les liaisons de fibre optique russes vers l'Europe
 Jeux Vidéos29-07
Test Assassin's Creed Black Flag Resynced (PS5) - Un remake du jeu de 2013
 Windows29-07
La confusion autour de l'activation de Windows 11 est due à un malentendu. Nouvelles Équipement
 Droit29-07
L'Europe veut interdire les bannières de cookies
 Google29-07
Waymo : plus sûr que les conducteurs humains ? 68 % d'accidents graves en moins
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page