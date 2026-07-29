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Test Assassin's Creed Black Flag Resynced (PS5) - Un remake du jeu de 2013
Publié le: 29/07/2026 @ 17:05:07: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosC'est en 2013 que le quatrième opus de la série Assassin's Creed fit son apparition sur consoles et PC, suscitant l'enthousiasme de la communauté. La sortie d'Assassin's Creed III un an auparavant avait mis à rude épreuve la patience des fans, ou du moins de tous ceux qui trouvaient un sens aux aventures annuelles de Desmond Miles. La fin du monde approchait, le destin de l'humanité était presque indissociable de celui de la Première Civilisation (les Isu, comme on les appellera plus tard), et Desmond, grâce à son lien avec ses ancêtres et à l'acquisition de ses pouvoirs par l'effet de sang, était destiné à devenir le héros qui sauverait le monde. Et il l'a sauvé, même si au final il en a payé le prix fort. Cette fin injuste, associée à un protagoniste parmi les plus indifférents et les moins charismatiques de la série, a suffi à susciter un mécontentement qui perdure encore aujourd'hui pour diverses raisons. Cependant, Assassin's Creed III a également apporté une innovation majeure à son gameplay : les batailles navales. Un mode de jeu différent, mais ô combien apprécié, qu'Ubisoft s'est empressé de développer et d'intégrer au nouvel opus de la série. Assassin's Creed IV : Black Flag est venu perfectionner et enrichir l'innovation du précédent titre, en utilisant l'âge d'or de la piraterie comme toile de fond historique idéale pour présenter le nouveau mécanisme de jeu et un nouveau protagoniste bien décidé à conquérir le cœur des joueurs. Ainsi, Edward Kenway entreprit un périple à travers les mers des Caraïbes, partant de rien comme simple plongeur sur un navire pirate, et parvenant à ajouter à son palmarès les titres de capitaine, maître pirate et maître assassin. Cependant, Ubisoft tenta de réutiliser les batailles navales et les voyages en mer dans les jeux suivants de la série, sans toutefois parvenir à l'impact si particulier de ce titre. Ainsi, deux générations de consoles plus tard, Assassin's Creed : Black Flag Resynced fait son grand retour sous la forme d'un remake complet du jeu original. Ce remake tentera de renouveler l'expérience initiale tout en restant fidèle à l'œuvre originale. Comment, cependant, y parvenir sans altérer l'essence même du titre et l'empreinte qu'il a laissée sur la série et sa communauté ? Comment l'expérience de jeu complète offerte par Black Flag il y a treize ans (et qui, entre nous, reste toujours aussi plaisante) peut-elle résister aux exigences des jeux actuels ? Pour le meilleur et pour le pire, Assassin's Creed : Black Flag a été conçu avec les technologies et les capacités d'une génération précédente, ce qui implique forcément des limitations au cœur du jeu. Après plus de 50 heures de jeu, force est de constater que la plupart de nos préoccupations ont été prises en compte par les créateurs de Black Flag Resynced. Malheureusement, le résultat n'est pas à la hauteur des attentes des vieux loups de mer de la série, ni de celles des nouveaux venus qui, après avoir découvert la franchise, évitent l'écueil d'« Assassin's Creed Shadows ». ».

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