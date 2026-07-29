La confusion autour de l'activation de Windows 11 est due à un malentendu. Nouvelles Équipement

Ces derniers jours, Internet a été inondé de titres laissant entendre que Microsoft préparait une offensive majeure contre les copies piratées de Windows 11. Selon de nombreuses publications, les nouvelles exigences relatives au module TPM étaient censées rendre inutilisables les systèmes activés illégalement. Or, la réalité est tout autre. Les dernières modifications ne concernent que les entreprises utilisant des serveurs d'activation KMS et n'ont aucun impact sur les particuliers. La confusion provenait d'un article publié par Microsoft sur le blog Windows IT Pro. Cet article décrivait de nouvelles mesures de sécurité pour l'infrastructure de licences d'entreprise, mais certains médias les ont, à tort, associées aux ordinateurs personnels et aux installations de Windows 11 à domicile. Microsoft développe une solution appelée KMS à sécurité matérielle. Ce mécanisme utilise un module de plateforme sécurisée (TPM) pour confirmer l'identité du serveur chargé d'activer les systèmes Windows dans les grandes organisations. Les entreprises disposant de centaines, voire de milliers d'ordinateurs, n'activent pas chaque licence individuellement via les serveurs Microsoft. Elles utilisent plutôt leurs propres serveurs KMS, qui distribuent les activations sur le réseau local. Ces serveurs feront l'objet d'un contrôle renforcé. La nouvelle solution exige que l'hôte KMS valide son authenticité à l'aide d'un module TPM. Le serveur devra prouver son identité matérielle et l'intégrité de la plateforme. Microsoft entend ainsi limiter la possibilité de créer de faux serveurs d'activation utilisés pour des licences système illégales.
D'où viennent les rumeurs concernant la fin du piratage de Windows ? Des titres suggérant que Microsoft a l'intention de désactiver les copies piratées de Windows 11 ont émergé suite à la publication d'informations concernant l'utilisation d'un module TPM lors du processus d'activation. Toutefois, il s'agit d'une simplification qui ne reflète pas la réalité. Le nouveau mécanisme ne vérifie pas les ordinateurs des utilisateurs. Seul le serveur KMS situé dans l'infrastructure de l'entreprise est contrôlé. Pour les utilisateurs d'ordinateurs personnels, rien ne change. Quel que soit le type de licence, Windows continuera de fonctionner exactement comme avant. Microsoft n'a annoncé aucune nouvelle mesure de sécurité ciblant les installations individuelles du système d'exploitation. Les nouvelles exigences ne seront pas mises en œuvre immédiatement. À partir d'août 2026, Windows Server 2025 informera uniquement les administrateurs de la conformité de leur serveur aux exigences du nouveau modèle de sécurité. La validation obligatoire du module TPM ne sera effective qu'à la sortie de la prochaine version de Windows Server sur le canal LTSC. Microsoft n'a pas encore annoncé de date de mise en œuvre pour cette modification ; les administrateurs disposent donc de suffisamment de temps pour préparer leur infrastructure. Les environnements KMS actuels continuent de fonctionner sans aucune restriction.
Il s'agit de la prochaine étape de la stratégie cohérente de Microsoft concernant le module TPM (Trusted Platform Module). Depuis plusieurs années, l'entreprise développe des solutions de sécurité basées sur la vérification matérielle de l'identité des appareils. Le TPM assure notamment le chiffrement des données, le stockage sécurisé des clés cryptographiques et la protection contre les modifications de l'environnement système. Cette nouvelle solution étend l'utilisation de ce système à l'infrastructure chargée de l'activation des licences Windows en entreprise. Microsoft espère ainsi empêcher la création de faux serveurs KMS et réduire les abus liés aux licences système. Toute cette confusion démontre à quel point des informations spécialisées destinées aux administrateurs peuvent facilement être mal interprétées. Contrairement à ce qui a été rapporté, Microsoft n'a mis en place aucun mécanisme de blocage des ordinateurs personnels et n'a annoncé aucune fermeture massive des copies piratées de Windows 11.
Ces modifications concernent uniquement les entreprises utilisant leurs propres serveurs KMS. Il incombera aux administrateurs de s'assurer que leur infrastructure est conforme aux nouvelles exigences matérielles. Pour les millions d'utilisateurs de Windows 11 sur leur ordinateur personnel, la mise à jour sera transparente.
D'où viennent les rumeurs concernant la fin du piratage de Windows ? Des titres suggérant que Microsoft a l'intention de désactiver les copies piratées de Windows 11 ont émergé suite à la publication d'informations concernant l'utilisation d'un module TPM lors du processus d'activation. Toutefois, il s'agit d'une simplification qui ne reflète pas la réalité. Le nouveau mécanisme ne vérifie pas les ordinateurs des utilisateurs. Seul le serveur KMS situé dans l'infrastructure de l'entreprise est contrôlé. Pour les utilisateurs d'ordinateurs personnels, rien ne change. Quel que soit le type de licence, Windows continuera de fonctionner exactement comme avant. Microsoft n'a annoncé aucune nouvelle mesure de sécurité ciblant les installations individuelles du système d'exploitation. Les nouvelles exigences ne seront pas mises en œuvre immédiatement. À partir d'août 2026, Windows Server 2025 informera uniquement les administrateurs de la conformité de leur serveur aux exigences du nouveau modèle de sécurité. La validation obligatoire du module TPM ne sera effective qu'à la sortie de la prochaine version de Windows Server sur le canal LTSC. Microsoft n'a pas encore annoncé de date de mise en œuvre pour cette modification ; les administrateurs disposent donc de suffisamment de temps pour préparer leur infrastructure. Les environnements KMS actuels continuent de fonctionner sans aucune restriction.
Il s'agit de la prochaine étape de la stratégie cohérente de Microsoft concernant le module TPM (Trusted Platform Module). Depuis plusieurs années, l'entreprise développe des solutions de sécurité basées sur la vérification matérielle de l'identité des appareils. Le TPM assure notamment le chiffrement des données, le stockage sécurisé des clés cryptographiques et la protection contre les modifications de l'environnement système. Cette nouvelle solution étend l'utilisation de ce système à l'infrastructure chargée de l'activation des licences Windows en entreprise. Microsoft espère ainsi empêcher la création de faux serveurs KMS et réduire les abus liés aux licences système. Toute cette confusion démontre à quel point des informations spécialisées destinées aux administrateurs peuvent facilement être mal interprétées. Contrairement à ce qui a été rapporté, Microsoft n'a mis en place aucun mécanisme de blocage des ordinateurs personnels et n'a annoncé aucune fermeture massive des copies piratées de Windows 11.
Ces modifications concernent uniquement les entreprises utilisant leurs propres serveurs KMS. Il incombera aux administrateurs de s'assurer que leur infrastructure est conforme aux nouvelles exigences matérielles. Pour les millions d'utilisateurs de Windows 11 sur leur ordinateur personnel, la mise à jour sera transparente.
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