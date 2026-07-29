L'Europe veut interdire les bannières de cookies

Des millions d'Européens accomplissent chaque jour le même rituel : la consultation d'un nouveau site web fait apparaître une fenêtre demandant l'autorisation d'utiliser des cookies. Cliquer sur « J'accepte », refuser certains consentements ou naviguer laborieusement dans les paramètres est devenu une pratique courante sur Internet. Aujourd'hui, les organisations de défense de la vie privée souhaitent y mettre un terme. Une campagne européenne, « Stop aux bannières de cookies », a été lancée afin d'éliminer complètement les bannières pop-up demandant le consentement au suivi des utilisateurs. Ses auteurs affirment que le modèle actuel ne protège pas la vie privée et oblige les internautes à cliquer automatiquement sur les messages suivants. Cette initiative bénéficie du soutien d'une large coalition d'organisations œuvrant pour la protection des droits numériques et des consommateurs. Parmi elles figure l'organisation autrichienne noyb, qui s'efforce depuis des années de faire respecter la législation européenne sur la protection de la vie privée. Les instigateurs de la campagne encouragent les citoyens européens à contacter leurs députés européens et à leur faire part de leur soutien aux modifications. Ils estiment que le Parlement européen a encore la possibilité de réintégrer les dispositions retirées de la proposition de réforme. Selon les organisateurs, le système actuel conduit à une situation dans laquelle la plupart des utilisateurs acceptent d'être suivis uniquement parce qu'ils en ont assez des fenêtres contextuelles qui apparaissent sur pratiquement tous les sites web.
La solution proposée semble remarquablement simple. Au lieu d'afficher des bannières sur chaque site web visité, les utilisateurs n'auraient qu'à spécifier leurs préférences de confidentialité une seule fois, directement dans les paramètres de leur navigateur ou de leur appareil. Les sites web seraient tenus de respecter automatiquement ces paramètres. Cela éviterait aux utilisateurs d'avoir à prendre la même décision à chaque fois et rendrait la navigation sur Internet beaucoup plus pratique. Cette idée a été intégrée au projet d'amendements du RGPD sous la forme de l'article 88b du paquet Digital Omnibus. Son objectif était de freiner le phénomène de « lassitude face aux bannières de cookies », mis en lumière depuis des années par les experts en ergonomie web. Cependant, la proposition de la Commission européenne s'est heurtée à une forte opposition de la part des grandes entreprises technologiques. Google a notamment fait valoir que la nouvelle réglementation entraverait le fonctionnement du marché de la publicité en ligne. Selon l'entreprise, limiter le nombre de consentements au suivi des utilisateurs pourrait impacter le financement de nombreux sites web publicitaires.
Meta est allée encore plus loin. L'entreprise a proposé d'abandonner la réglementation actuelle exigeant le consentement avant d'accéder aux données stockées sur l'appareil d'un utilisateur. Elle a suggéré un modèle fondé sur différentes bases juridiques, qui, dans certains cas, autoriserait le traitement des données sans qu'il soit nécessaire de demander le consentement de l'utilisateur à chaque fois. Les positions de ces deux géants ont suscité une vive réaction de la part des organisations sociales, dont les représentants accusent le secteur publicitaire de présenter des scénarios catastrophiques concernant l'avenir d'Internet. « L’article 88b devrait être supprimé. Le maintien de cette disposition risque d’ancrer la loi Omnibus sur une architecture éprouvée mais inefficace », a écrit Google.
Malgré des annonces précédentes, le Conseil de l'Union européenne a retiré l'article 88b du projet de réforme. Selon l'organisation noyb, cette décision fait suite à un intense lobbying de la part des représentants du secteur technologique. L'organisation affirme également que certains États membres, dont l'Allemagne, la France et la Pologne, étaient favorables au maintien du modèle actuel de consentement aux cookies. Il en résulte que les messages détestés par les internautes restent un élément obligatoire de la grande majorité des sites web européens. Les auteurs de l'initiative espèrent que le Parlement européen réexaminera la question et rétablira les dispositions supprimées. La campagne s'attache actuellement à convaincre les députés européens des commissions chargées des affaires numériques, de la protection des données et des droits des citoyens. Les organisateurs affirment que le système actuel ne tient pas compte des préférences réelles des utilisateurs. Ils soulignent qu'un nombre important de personnes acceptent le suivi uniquement pour fermer rapidement la fenêtre contextuelle et accéder au contenu qui les intéresse.
Si le Parlement européen décidait de réexaminer la proposition initiale de la Commission européenne, Internet pourrait être radicalement transformé. Un simple paramètre de confidentialité enregistré dans un navigateur pourrait remplacer des milliers de clics effectués chaque année par chaque internaute. Pour l'heure, cependant, l'avenir des bannières de cookies reste au cœur de négociations politiques et d'un différend entre les organisations de défense de la vie privée et les géants du numérique.
La solution proposée semble remarquablement simple. Au lieu d'afficher des bannières sur chaque site web visité, les utilisateurs n'auraient qu'à spécifier leurs préférences de confidentialité une seule fois, directement dans les paramètres de leur navigateur ou de leur appareil. Les sites web seraient tenus de respecter automatiquement ces paramètres. Cela éviterait aux utilisateurs d'avoir à prendre la même décision à chaque fois et rendrait la navigation sur Internet beaucoup plus pratique. Cette idée a été intégrée au projet d'amendements du RGPD sous la forme de l'article 88b du paquet Digital Omnibus. Son objectif était de freiner le phénomène de « lassitude face aux bannières de cookies », mis en lumière depuis des années par les experts en ergonomie web. Cependant, la proposition de la Commission européenne s'est heurtée à une forte opposition de la part des grandes entreprises technologiques. Google a notamment fait valoir que la nouvelle réglementation entraverait le fonctionnement du marché de la publicité en ligne. Selon l'entreprise, limiter le nombre de consentements au suivi des utilisateurs pourrait impacter le financement de nombreux sites web publicitaires.
Meta est allée encore plus loin. L'entreprise a proposé d'abandonner la réglementation actuelle exigeant le consentement avant d'accéder aux données stockées sur l'appareil d'un utilisateur. Elle a suggéré un modèle fondé sur différentes bases juridiques, qui, dans certains cas, autoriserait le traitement des données sans qu'il soit nécessaire de demander le consentement de l'utilisateur à chaque fois. Les positions de ces deux géants ont suscité une vive réaction de la part des organisations sociales, dont les représentants accusent le secteur publicitaire de présenter des scénarios catastrophiques concernant l'avenir d'Internet. « L’article 88b devrait être supprimé. Le maintien de cette disposition risque d’ancrer la loi Omnibus sur une architecture éprouvée mais inefficace », a écrit Google.
Malgré des annonces précédentes, le Conseil de l'Union européenne a retiré l'article 88b du projet de réforme. Selon l'organisation noyb, cette décision fait suite à un intense lobbying de la part des représentants du secteur technologique. L'organisation affirme également que certains États membres, dont l'Allemagne, la France et la Pologne, étaient favorables au maintien du modèle actuel de consentement aux cookies. Il en résulte que les messages détestés par les internautes restent un élément obligatoire de la grande majorité des sites web européens. Les auteurs de l'initiative espèrent que le Parlement européen réexaminera la question et rétablira les dispositions supprimées. La campagne s'attache actuellement à convaincre les députés européens des commissions chargées des affaires numériques, de la protection des données et des droits des citoyens. Les organisateurs affirment que le système actuel ne tient pas compte des préférences réelles des utilisateurs. Ils soulignent qu'un nombre important de personnes acceptent le suivi uniquement pour fermer rapidement la fenêtre contextuelle et accéder au contenu qui les intéresse.
Si le Parlement européen décidait de réexaminer la proposition initiale de la Commission européenne, Internet pourrait être radicalement transformé. Un simple paramètre de confidentialité enregistré dans un navigateur pourrait remplacer des milliers de clics effectués chaque année par chaque internaute. Pour l'heure, cependant, l'avenir des bannières de cookies reste au cœur de négociations politiques et d'un différend entre les organisations de défense de la vie privée et les géants du numérique.
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