Waymo : plus sûr que les conducteurs humains ? 68 % d'accidents graves en moins

Les voitures autonomes suscitent de vifs débats depuis des années. Certains y voient l'avenir des transports, tandis que d'autres craignent de confier le contrôle à des algorithmes. Cependant, une nouvelle analyse de l'Institut américain d'assurance pour la sécurité routière (IIHS) apporte des arguments convaincants en faveur de la technologie développée par Waymo. Les données de l'institut montrent que les taxis autonomes de l'entreprise sont impliqués dans nettement moins d'accidents graves que les véhicules traditionnels. L'étude, portant sur la période 2021-2024 et se basant sur environ 50 millions de kilomètres parcourus par les véhicules autonomes de Waymo, a enregistré en moyenne 1,28 accident recensé par million de kilomètres. À titre de comparaison, la moyenne pour les conducteurs était plus de trois fois supérieure, à 4,06. Après avoir pris en compte les différences dans le signalement des collisions, les chercheurs ont estimé que le taux d'accidents graves était inférieur de 68 % pour les robotaxis. De plus, les incidents étaient généralement moins graves que ceux impliquant des véhicules conduits par des humains.
Waymo utilise une autonomie de niveau 4, ce qui signifie que ses véhicules peuvent circuler sans conducteur dans des zones préalablement préparées et cartographiées avec précision. Un ensemble de caméras, de radars et de capteurs LiDAR analyse l'environnement, prévenant ainsi la fatigue, les distractions et les pertes de concentration. Actuellement, ce service de robotaxis est déployé dans 11 villes américaines et a effectué des millions de trajets. Cette envergure a permis, pour la première fois, de réaliser une analyse indépendante basée sur des données représentatives. Les auteurs du rapport soulignent toutefois que ces statistiques doivent être interprétées avec prudence. Waymo a été comparé à un conducteur moyen, incluant ceux qui étaient fatigués, distraits ou conduisaient sous l'influence de l'alcool. Il est difficile d'évaluer les performances du système face à un conducteur expérimenté et pleinement concentré, mais d'un autre côté, rien ne garantit que seuls de tels conducteurs circulent sur les routes.
L'environnement d'exploitation des véhicules est également crucial. Les robotaxis Waymo circulent principalement en milieu urbain, où les limitations de vitesse sont relativement basses, et non sur les autoroutes. Près de la moitié des collisions se sont produites sur des routes limitées à moins de 40 km/h, où les conséquences des accidents sont généralement moins graves ( bien qu'elles puissent être sérieuses dans les zones sensibles ). Fait intéressant, l'analyse a également révélé une tendance surprenante : malgré l'utilisation de LiDAR et de radars, Waymo a enregistré un nombre de collisions nocturnes relativement plus élevé que la moyenne des conducteurs. Les experts soulignent que seule une normalisation de la manière dont les données sont rapportées par tous les constructeurs permettra d'évaluer de manière fiable si les voitures autonomes sont réellement plus sûres que les humains dans toutes les conditions.
Waymo utilise une autonomie de niveau 4, ce qui signifie que ses véhicules peuvent circuler sans conducteur dans des zones préalablement préparées et cartographiées avec précision. Un ensemble de caméras, de radars et de capteurs LiDAR analyse l'environnement, prévenant ainsi la fatigue, les distractions et les pertes de concentration. Actuellement, ce service de robotaxis est déployé dans 11 villes américaines et a effectué des millions de trajets. Cette envergure a permis, pour la première fois, de réaliser une analyse indépendante basée sur des données représentatives. Les auteurs du rapport soulignent toutefois que ces statistiques doivent être interprétées avec prudence. Waymo a été comparé à un conducteur moyen, incluant ceux qui étaient fatigués, distraits ou conduisaient sous l'influence de l'alcool. Il est difficile d'évaluer les performances du système face à un conducteur expérimenté et pleinement concentré, mais d'un autre côté, rien ne garantit que seuls de tels conducteurs circulent sur les routes.
L'environnement d'exploitation des véhicules est également crucial. Les robotaxis Waymo circulent principalement en milieu urbain, où les limitations de vitesse sont relativement basses, et non sur les autoroutes. Près de la moitié des collisions se sont produites sur des routes limitées à moins de 40 km/h, où les conséquences des accidents sont généralement moins graves ( bien qu'elles puissent être sérieuses dans les zones sensibles ). Fait intéressant, l'analyse a également révélé une tendance surprenante : malgré l'utilisation de LiDAR et de radars, Waymo a enregistré un nombre de collisions nocturnes relativement plus élevé que la moyenne des conducteurs. Les experts soulignent que seule une normalisation de la manière dont les données sont rapportées par tous les constructeurs permettra d'évaluer de manière fiable si les voitures autonomes sont réellement plus sûres que les humains dans toutes les conditions.
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