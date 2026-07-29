Apple commercialisera le Home Hub en octobre.

D'après un récent article de Bloomberg, Apple pourrait dévoiler le Home Hub dès octobre prochain ou reporter sa sortie au début de l'année prochaine. La principale nouveauté de cet appareil sera, comme prévu, une version améliorée de Siri, intégrant l'intelligence artificielle. Il s'agira d'une enceinte connectée de type HomePod dotée d'un écran de 7 pouces. Elle fonctionnera sous un tout nouveau système d'exploitation basé sur tvOS, avec une interface combinant des éléments de tvOS, watchOS et iOS. L'écran affichera une grille d'applications, des widgets et diverses icônes, et les utilisateurs pourront personnaliser l'apparence de l'horloge. Apple s'attend à ce que ses clients achètent plusieurs Home Hub et les installent dans différentes pièces de leur domicile.
Le Home Hub intégrera des caméras et la reconnaissance faciale. Il pourra ainsi identifier la personne qui lui parle et afficher des informations personnalisées. De plus, l'interface s'adaptera automatiquement à l'utilisateur : les éléments se rétréciront lorsqu'il s'approchera de l'écran et s'agrandiront lorsqu'il s'en éloignera. Ce nouvel appareil prendra également en charge les appels vidéo FaceTime, la vidéosurveillance domestique et un système d'interphone intégré pour les foyers équipés de plusieurs appareils. À l'avenir, Apple pourrait commercialiser une version améliorée du Home Hub, dotée d'un écran de 9 pouces et d'un mécanisme robotisé permettant à l'écran de se rapprocher de l'utilisateur lors des appels vidéo.
Le Home Hub intégrera des caméras et la reconnaissance faciale. Il pourra ainsi identifier la personne qui lui parle et afficher des informations personnalisées. De plus, l'interface s'adaptera automatiquement à l'utilisateur : les éléments se rétréciront lorsqu'il s'approchera de l'écran et s'agrandiront lorsqu'il s'en éloignera. Ce nouvel appareil prendra également en charge les appels vidéo FaceTime, la vidéosurveillance domestique et un système d'interphone intégré pour les foyers équipés de plusieurs appareils. À l'avenir, Apple pourrait commercialiser une version améliorée du Home Hub, dotée d'un écran de 9 pouces et d'un mécanisme robotisé permettant à l'écran de se rapprocher de l'utilisateur lors des appels vidéo.
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