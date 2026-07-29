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La société Nothing s'apprête à lancer sa montre connectée.
Publié le: 29/07/2026 @ 14:40:16: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielNothing semble se préparer à combler une lacune importante dans sa gamme de produits. Selon une récente fuite, le fabricant travaille sur sa première montre connectée sous la marque Nothing, avec un lancement prévu pour septembre. Bien que les détails officiels fassent encore défaut, ces informations offrent un premier aperçu du futur appareil. Le nouveau produit devrait arborer le design transparent emblématique de la marque, devenu une caractéristique clé de ses smartphones et appareils audio. Il semblerait également que la montre soit commercialisée uniquement sur certains marchés et qu'elle soit proposée à moins de 300 dollars.

Les spécifications de l'appareil restent inconnues, mais son prix laisse penser que Nothing vise le segment haut de gamme des montres connectées, plutôt que le segment abordable actuellement occupé par sa sous-marque CMF. Auparavant, Nothing a développé son activité de montres connectées via CMF, en lançant les CMF Watch Pro 2 et CMF Watch 3 Pro. Ces montres sont dotées d'écrans AMOLED, d'un GPS intégré, de la fonction d'appel Bluetooth, de fonctions de suivi de la santé et d'une batterie longue durée. Si les futures montres Nothing atteignent effectivement ce segment de prix plus élevé, elles pourraient intégrer Wear OS et concurrencer directement les autres modèles haut de gamme du marché. Cependant, cela reste pour l'instant une hypothèse, car l'entreprise s'est jusqu'à présent concentrée sur des produits plus accessibles.

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